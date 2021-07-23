'Emekli maaş sistemi tez değişmeli'

Ama gelmiş geçmiş hiçbir iktidar adil bir sistem için uğraş vermiyor, emekli bütçesinin çoğunluğu bir kesimin saltanatı için harcanıyor.



Emeklide vatandaş eşit sayılmalı.. Devlet sırtından! Tüm ayrıcalıklar kalkmalı. Asgari ücretin en düşük memur maaşına endekslenmesi daha uygun olacaktır.



En az maaş; asgari ücreti, en yüksek maaş da 3 asgari ücreti geçmemelidir.



Eğitim, makam, kadro, iş riski vb. çalışırken çok kazanmaya vesile olsun.



Emeklide herkes birikimi ile farklı yaşasın.



Emekli yaşlı insandır. Emek vermeyen insandır. Vatandaş eşittir.



Emekli maaşlarında, ana kriter “hizmet yılı “ ve “asgari ücret” olmalıdır.



Aynı çalışma yılı gurubu içine girenler arasında aşağıdaki hallerde fark olabilir.



Evi olmayan, yaşlısı, engellisi, bekarı, öğrencisi vb. olanlara cüzi farklılık insani ihtiyaçtan olabilir.



Şimdiki gibi yeni-eski emekli arasındaki uçurum yanında bu fark hiçtir.



Örneğin...



25 yıl çalışan 1 asgari ücret,



26-31 yıl arası 1,5 asgari ücret,



31-36 yıl arası 2 asgari ücret,



36-41 yıl arası 2,5 asgari ücret,



41-46 yıl arası 3 asgari ücret..



Daha yukarısı ve bazı üst düzey (Başkan, savaşa girmiş Genelkurmay Başkanı) 4 asgari ücret, emekli maaşı daha adil olabilir.



Çalışırken de!



Aile yardımı! en az yarım asgari ücret olmalıdır.



Yıllardır muhalefet ve seçim zamanı vatandaşın derdi ve adil olmayan uygulamalar ve yasaları düzelteceğiz diye oy istenir.



İktidar olundu mu vahşi kapitalizme devam olmamalıdır. Selam ve dua ile.