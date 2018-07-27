Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK emekli sandığı emeklileri maaş farklarını ne zaman alacak?

Milyonlarca SSK, emekli sandığı ve memur emeklisi temmuz ayına ilişkin enflasyon farklarının ne zaman hesaba yatacağı merak ediliyordu. O merak giderildi ve SGK emekli zam farkları hesaba yattı. Bağ Kur Emekli Sandığı zam farkları ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödeniyor.

SSK-SGK emekli zam farkları 17-26 Temmuz tarihleri arasında

Bağ Kur Emekli Sandığı zam farkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Emekli memur maaşları ise 26 Temmuz 2018 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacak.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz emekli maaşıydaydı. Zira emekliler temmuz maaşını haziran enflasyonu farkı ile birlikte alacaklar. Emeklilerin enflasyon farkıyla ne kadar zam alacağını Maliye eski Bakanı Naci Ağbal katıldığı bir televizyon proğramında açıklamıştı. Bakan Naci Ağbal, enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur, emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı. Ağbal, "Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" demişti.

YÜZDE 6,35 ZAM ZAM ORANINI AŞMIŞ DURUMDAYIZ

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak." diye konuşmuştu.