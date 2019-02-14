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Bayram ikramiyelerinde son dakika gelir şartı kararı kimler bayram ikramiyesi alacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekliye verilen Ramazan ve Kurban Bayram ikramiyelerine yönelik son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımı alanların mağdur olmaması için gelir şartlarına ilişkin son dakika düzenleme yapıldığını açıkladı. Peki emekli bayram ikramiye haberleri son durum.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:21
Bayram ikramiyelerinde son dakika gelir şartı kararı kimler bayram ikramiyesi alacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekliye verilen Ramazan ve Kurban Bayram ikramiyelerine yönelik son dakika önemli açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımı alanların mağdur olmaması için gelir şartlarına ilişkin son dakika düzenleme yapıldığını açıkladı. Peki emekli bayram ikramiye haberleri son durum.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bayram ikramiyeleri, evde bakım yardımında, gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek’ diyerek milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Bakan Selçuk. yeni düzenleme ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti. Bu düzenleme ile, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağına, “5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmez.” cümlesi eklenecek.  Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı.  

Emekli Ramazan ve Kurban bayram ikramiyesi son dakika ne zaman ödenecek?

Kimler bayram ikramiyesi alır?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:21
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