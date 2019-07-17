Emekli Kahvesi’nde müzik dinletisi

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında Ud Sanatçısı Ruşen Avcı, Emekli Kahvesi sakinlerine müzik dinletisi sundu.

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi ile her ay farklı alanlarda uzman meslek erbabı kişiler, bilgi ve tecrübelerini vatandaşlarla paylaşıyor. Kent Gönüllüsü Projesi ile vatandaşlar, kimi zaman da sosyal bir etkinlikte buluşuyor. Proje kapsamında Udi Sanatçı Ruşen Avcı, Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi’nde konser verdi. Emekli Kahvesi sakinleri, konser süresince Udi Ruşen Avcı’nın seslendirdiği parçalarla keyifli bir zaman geçirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaatı’nda kültür-sanat etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini belirterek, “Kent Gönüllüsü Projesi ile farklı meslek alanlarında kariyer yapmış isimleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Zaman zaman eğitici çalışmalar yapılırken, sosyal etkinliklerde gerçekleştiriyoruz. Emekli Kahvemiz, bölgemizdeki emeklilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir sosyal tesisimiz. Udi Sanatçımız Ruşen Avcı, emeklilerimize güzel bir konser verdi. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.