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Emekli imam, 25 yıldır lokma tatlısı yapıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde oturan emekli İmam Hasan Barış, çeşitli etkinliklerde 25 yıldan bu yana lokma tatlısı yapıyor.

26 Mart 2019 Salı 15:24
Emekli imam, 25 yıldır lokma tatlısı yapıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde oturan emekli İmam Hasan Barış, çeşitli etkinliklerde 25 yıldan bu yana lokma tatlısı yapıyor.


Tatlı yapımına 25 yıl önce askerde burma tatlısıyla başladığını söyleyen Hasan Barış, ”Asıl ben burma tatlısı ustasıyım. Burma tatlısına hamuru kadar yumurta katıldığı için sert olur ve hemen kızarmaz. Bu nedenle yapımı basit olduğundan belediyelerin, çeşitli kurum ve kuruluşların etkinliklerinde lokma tatlısı yapıyorum. 5 yıl önce imamlıktan emekli oldum. Eşim, iki oğlum ve kızım ile birlikte bu işi yürütüyoruz. Üç lokma döküm makinem olduğu için üç ayrı yerde lokma tatlısı yapabiliyorum. Sağlığım elverdikçe bu işi sürdüreceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:24
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