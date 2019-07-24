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Emekli ikramiyesi ile işe başladı, şimdi 15 kişiye istihdam sağlıyor

Aydın’da yaşayan 75 yaşındaki Osman Soyluer, emekli olduktan sonra başladığı yeni işi ile sanayide ve Aydın’da herkese örnek oldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
Emekli ikramiyesi ile işe başladı, şimdi 15 kişiye istihdam sağlıyor

Aydın’da yaşayan 75 yaşındaki Osman Soyluer, emekli olduktan sonra başladığı yeni işi ile sanayide ve Aydın’da herkese örnek oldu. Emekli oluncaya kadar 31 yıl, emekli olduktan sonra açtığı iş yerinde ise 29 yıldır olmak üzere 75 yıllık ömrünün 60 yılını çalışarak geçiren sanayinin Osman Amcası, şu anda 15 kişiye ekmek veriyor.


Hayat hikayesi kadar, hayata bakış açısı ve kanaatkarlığı ile örnek olan Osman Soyluer namı diğer Yağcı Osman, kimseye yağ yapmadan severek ve güler yüzle hizmet veren herkesin başarıya ulaşacağını söyledi. Sürekli dillendirilen işsizlik sorunun temelinde de insanların az hizmete çok para beklemesi olduğunu belirten Osman Soyluer, yaşadığı onca sıkıntıya rağmen çalışma hayatına başladığı yaklaşık 60 yıldır yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etmediğini belirterek bu yaşına rağmen halen çalıştığını söyledi.


“Gülümse ve kanaat et kriz sana gelmez”


Çalışma hayatına 15 yaşında başladığını ve halen çalıştığını belirten Osman Soyluer, “1944 yılında Denizli Kale’de doğmuşum. Küçük yaşlarda annemi kaybettim, babam yeniden evlenince evi terk edip Aydın’a geldim. Aydın’a geldiğimde aç kalmamak için önce fırında çalıştım. Belli bir süre çalıştıktan sonra şimdiki Doğumevi Hastanesi’nin karşısında bulunan bir akaryakıt istasyonunda yağcılık yaptım. Yağcılık hayalimdi ama ekonomik sıkıntılardan dolayı kendi iş yerimi açmam mümkün değildi. Emekli olunca emekli ikramiyem ile bu işe başladım. Şimdi 15 kişi ile çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkes krizden söz ediyor. Biz güler yüzümüz ve kanatkarlığımız sayesinde Allah’a şükür hiç iş sıkıntısı yaşamıyoruz” diyerek gençlerin öncelikle çalışkan, dürüst ve güler yüzle işlerini yapmasını, işini, aşını ve eşini sevmesini tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:21
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