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Emekli general ve diplomatlardan Trump'a İran mektubu

ABD ordusundan emekli üst düzey askerler ile diplomatlardan oluşan 76 kişilik grup, son günlerde artan ABD-İran gerginliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a açık mektup yazdı

24 Mayıs 2019 Cuma 21:20
Emekli general ve diplomatlardan Trump'a İran mektubu

NEW YORK (AA) - ABD’de emekli üst düzey asker ve büyükelçilerden oluşan 76 kişilik bir grup, son günlerde artan ABD-İran gerginliği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben açık mektup yazdı.

Amerikan Ulusal Güvenlik Liderleri Koleji tarafından organize edilen ve War on the Rocks internet sitesinde yayımlanan mektupta imzası olan üyeler, ABD ile İran arasında son zamanlarda artan gerginlikten dolayı ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi.

Bölgeye gönderilen ABD uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçakları üzerine İran’ın karşı atak için hazırlık yaptığı haberlerinin ölümcül bir çatışma için ciddi endişe verici olduğu belirtilen mektupta, "Kasıtlı veya yanlış hesaplama yoluyla İran'la girişilecek bir savaş, halihazırda istikrarsızlaştırılmış bir halde bulunan Ortadoğu’da çarpıcı sonuçlar doğuracak ve ABD’yi muazzam bir ölçüde finansal, insani ve jeopolitik maliyetle başka bir silahlı çatışmaya sürükleyecektir." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "ABD silahlı kuvvetlerinde ve diplomatik hizmetlerinde geniş kariyere sahip ulusal güvenlik uzmanları olarak, ihtilafların kontrolden ne kadar çabuk kurtulabileceğini ilk elden gördük." denilerek, yüksek retoriğin olduğu bir dönemde iki ülke siyasi ve askeri liderleri arasında yaşanan doğrudan iletişim eksikliğinin yalnızca istenmeyen askeri çatışmaya yol açan bir yanlış hesaplama olasılığını artıracağına vurgu yapıldı.

Washington ile Tahran’ın geçmişte konuştuğuna dikkat çekilen mektupta, Trump’ın, sağduyulu diplomasi de dahil diğer kanallar lehine İran ile savaşmaktan kaçınmak istediği haberlerinin de cesaret verici olduğu kaydedildi.

Mektupta ayrıca, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların belli ölçüde faydası olmasına rağmen askeri tehditler de dahil etkili olmadığının kanıtlandığı ve Tahran’daki şahinlerin Amerika ile uzlaşılamayacağı yönündeki inançlarını pekiştirmeye yaradığının da altı çizildi.

Mektupta şunlar kaydedildi:

"Başkan ve başkomutan olarak, bölgesel gerilimi tehlikeli seviyelerde hemen azaltmak için emrinizde önemli bir güç var. Karşılıklı sorunlarla ilgili keşif diplomasisine bir ön hazırlık olarak, hükümetin üst düzey seviyesinde İran liderliği ile krizleri azaltma önlemleri oluşturulmalıdır. ABD’nin Ortadoğu’daki ulusal çıkarlarının korunması, dostlarımızın ve müttefiklerimizin güvenliği, gereksiz silahlı çatışmalardan ziyade düşünceli bir devlet adamlığı ve agresif diplomasi gerektirmektedir."

Mektubu koordine eden Amerikan Ulusal Güvenlik Liderleri Koleji, siyaset yapıcıları etkilemeyi ve halkı eğitmeyi amaçlayan emekli amiraller, generaller, büyükelçiler ve Amerika'nın ulusal güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan üst düzey yöneticileri kapsayan bir konsorsiyumdan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 21:20
  1. ABD-İran gerginliği
  2. açık mektup
  3. Amerikan Ulusal Güvenlik Liderleri Koleji

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