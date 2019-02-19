Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5 yıl hapis Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt toplantılarına katıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan emekli emniyet müdürü, mahkemece 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt toplantılarına katıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan emekli emniyet müdürü, mahkemece 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık N.Y. ile avukatı hazır bulundu.

İtirafçı olan tanık A.Ç.’nin ifadesinde sohbet toplantılarına katıldığı iddiasını kabul etmeyen tutuklu sanık N.Y., “42 yıl devletime, vatanıma hizmet ettim.Kimseden emir ve talimat almadım. Vatanıma ihanet de etmedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.Y.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, infazın kesinleşinceye kadar yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar verdi.

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