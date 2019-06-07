Emekli Emniyet Müdürü Bozoğlu: “604 liralık cezaya rağmen bilinç oluşmadı”

Emekli Emniyet Müdürü Süleyman Bozoğlu, İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesinin sürücüler tarafından henüz uygulanamadığını öne sürerek, “604 liralık cezaya rağmen bilinç oluşmadı” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” projesi kapsamında 2019 yılı ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edilmişti. Kampanya ve tanıtımlarla kamuoyuna duyurulan projeye bazı sürücüler uyarken bazıları ise uymamaya devam ediyor.

“Gönüllü eğitim vermeye hazırım”

Emniyet Teşkilatında 33 yıl çeşitli görevlerde bulunan 1. sınıf emniyet müdürlüğü ve emniyet amirliği görevleri de yapan Süleyman Bozoğlu projenin tam anlamıyla uygulanamadığını öne sürdü. Proje kapsamında sürücülerin öncelikle yayalara yol vermesi gerekirken Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kuralın uygulanmadığını belirten Bozoğlu, “Bu konuda farkındalık oluşturulmasına rağmen trafik ışığı olamayan yaya geçitlerinde yayaların zor bir şekilde geçtiği görülüyor. Emniyetimiz uygulamalar yapıyor ama sürücülerimiz bu kurallara uymuyor. Yetkililer bu konuda daha duyarlı olmalı. Bu konuda seminerler ve eğitimler verilmeli ve sürücüler aydınlatılmalı. Bu konuda fahri olarak Türkiye’nin her yerine gönüllü olarak eğitim vermeye hazırım. 604 liralık cezaya rağmen bu bilinci oluşturamadık” diye konuştu.