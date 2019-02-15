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Emekli Emniyet Amirinin oğlu kalp krizinden öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan emekli Emniyet Amiri Ahmet Gümüş’ün 28 yaşındaki oğlu Cem Gümüş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

15 Şubat 2019 Cuma 14:37
Emekli Emniyet Amirinin oğlu kalp krizinden öldü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan emekli Emniyet Amiri Ahmet Gümüş’ün 28 yaşındaki oğlu Cem Gümüş, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cem Gümüş’ün cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Cem Gümüş evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gümüş hayatını kaybetti. Gümüş’ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Nizip’te defnedildi. Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, askeri erkan ile emniyet mensupları, Cem Gümüş’ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Hayatını kaybeden Cem Gümüş’ün daha önce Gaziantep Polisevi’nde görev yapan emekli Emniyet Amiri Ahmet Gümüş’ün oğlu olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:37
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