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Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında

Emekli olduktan sonra tekrar okumaya karar veren çocuk hastalıkları doktoru İnayet Dikim Korkut, dil öğrenmek amacıyla 67 yaşında okul sıralarına döndü- Korkut, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili Edebiyatı Bölümü'ne kaydını yaptırdı- İnayet Dikim Korkut:- "Emekli olan benim gibi yaşlı insanlara öğrenmenin sonu olmadığını, ilgi duydukları alanlarda yılmadan öğrenmeye devam etmelerini öneriyorum. 70'e merdiven dayadım ama okul sıralarına geri döndüm. Kendimi mutlu hissediyorum"

20 Ağustos 2019 Salı 11:24
Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de 67 yaşındaki emekli çocuk doktoru, "öğrenmenin yaşı yok" diyerek yeniden öğrencilik hayatına döndü.

Emekli olduktan sonra tekrar okumaya karar veren çocuk hastalıkları doktoru İnayet Dikim Korkut, kazandığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili Edebiyatı Bölümü'ne kaydını yaptırdı.

Üniversite sınavında istediği bölümü kazanan Korkut'u uzun yılların ardından yeniden okul heyecanı sardı.

Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanca öğrenme merakıyla öğrenciliğe geri döndüğünü söyledi.

Yıllar sonra okul sıralarına döneceği için heyecanlı olduğunu dile getiren Korkut, "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1976'da mezun oldum. 42 yıl çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Bu yılbaşında emekli olmuştum. 50 yıl arayla üniversiteye tekrar başlamış bulunuyorum. Hacettepe Üniversitesine kayıt olurken çocuk yaştaydım, o zamanlar yaşadığım heyecanı pek hatırlamıyorum ama şimdi çok heyecanlıyım." diye konuştu.

- "Mutlu hissediyorum"

Öğrencilere, gençlere yıllarını çok iyi değerlendirmelerini, eğitimden, bilimden yararlanmalarını tavsiye eden Korkut, şunları kaydetti:

"Gençlere öğrenilmesi gereken her şeyi öneriyorum. Ben de o amaçla girdim zaten. Yunanca konuşmayı, konuşulan Yunanca'yı anlamayı ve kitap çevirmeyi umuyorum. Öğrenciler de disiplinli çalışıp, gayret sarf ederlerse onların da girdikleri üniversiteleri iyi okuyup, öğreneceklerini umuyorum.

Emekli olan benim gibi yaşlı insanlara öğrenmenin sonu olmadığını, ilgi duydukları alanlarda yılmadan öğrenmeye devam etmelerini öneriyorum. 70'e merdiven dayadım ama okul sıralarına geri döndüm. Kendimi mutlu hissediyorum."

- "Emekli oldum, her şeyim bitti demiyor"

TÜ Rektörü Porf. Dr. Erhan Tabakoğlu da üniversitelerin kapılarının 7'den 70'e herkese açık olduğunu kaydetti.

Eğitimin, öğrenmenin yaşının olmadığını dile getiren Tabakoğlu, Edirne'de hurdacılık yaparak ailesinin geçimine katkı sağlayan 72 yaşındaki emekli Şevki Kılıç'ın üniversitenin tarih bölümünü başarıyla tamamladığını aktardı.

İnayet Dikim Korkut'un kentte sevilen bir doktor olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları söyledi:

"İnayet hanım emekli olmuş, sınava girmiş ve kazandığı Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydını yaptırdı. Bu çok güzel bir örnek. 'Emekli oldum, her şeyim bitti' demiyor, kendisini yeni bir dil öğrenmeye başlatıyor. Herkese örnek olmasını diliyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini kutluyorum, inşallah mezuniyetinde de beraber olmak isteriz."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:24
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