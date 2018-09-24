Turgut Özal'ın arkadaşı emekli Büyükelçi Kaya Toperi vefat etti

Eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yakın çalışma arkadaşlarından, emekli büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti.

Toperi'nin hayatını kaybetmesini, ANAP'ın önemli isimlerinden Halil Şıvgın'ın kızı Lale Şıvgın Dündar duyurdu.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turgut Özal’ın en yakın çalışma arkadaşlarından emekli büyükelçi Kaya Toperi’yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hep nezaketi ve güler yüzü ile hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.