Turgut Özal'ın arkadaşı emekli Büyükelçi Kaya Toperi vefat etti
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yakın çalışma arkadaşlarından olan, emekli Büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti.24 Eylül 2018 Pazartesi 15:31
Eski Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yakın çalışma arkadaşlarından, emekli büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti.
Toperi'nin hayatını kaybetmesini, ANAP'ın önemli isimlerinden Halil Şıvgın'ın kızı Lale Şıvgın Dündar duyurdu.
Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turgut Özal’ın en yakın çalışma arkadaşlarından emekli büyükelçi Kaya Toperi’yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hep nezaketi ve güler yüzü ile hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.
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