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Emekliye son dakika enflasyon zammı enflasyon farkıyla temmuz emekli maaşları ne kadar oldu!

Maliye Bakanı Naci Ağbal emekli maaşlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. SSK Bağ Kur, memur emeklisi enfasyon farkı zammının ne kadar olacağını merak ediyor maaşlarına ne kadar enflasyon farkı ödenecek sorularını yöneltiyordu. Bakan Ağbal emeklilere son dakika müjdesini verdi. Peki 2018 Memur maaşı enflasyon zammı var mı, emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak?

28 Haziran 2018 Perşembe 14:59
Emekliye son dakika enflasyon zammı enflasyon farkıyla temmuz emekli maaşları ne kadar oldu!

Maliye Bakanı Naci Ağbal emekli maaşlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. SSK Bağ Kur, memur emeklisi enfasyon farkı zammının ne kadar olacağını merak ediyor maaşlarına ne kadar enflasyon farkı ödenecek sorularını yöneltiyordu. Bakan Ağbal emeklilere son dakika müjdesini verdi.

Ramazan Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye alan milyonlarca emekliye bir müjde de haziran ayı enflasyon farkıyla geldi. Emekliler Temmuz maaşlarını enflasyon farkı eklenerek alacak. Peki 2018 Memur maaşı enflasyon zammı var mı, emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? memura son dakika ne kadar ek zam yapılacak? 2018 işçi emekli zammı ne kadar? 2018 ssk emekli zammı, 2018 emekli maaşı ne kadar? SSK, Bağ Kur, memur emeklisi temmuz maaşını ne kadar zamla alacak. Memur maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz emekli maaşıydaydı. Zira emekliler temmuz maaşını haziran enflasyonu farkı ile birlikte alacaklar. Memur emeklisinin enflasyon farkıyla ne kadar zam alacağını Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldığı bir televizyon proğramında açıkladı. Bakan Naci Ağbal, enflasyon farkı zammının da eklenmesi sonrasında memur, emeklilerin yeni maaşlarını açıkladı. Ağbal, "Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak" dedi.

YÜZDE 3,5 ZAM YAPACAĞIZ

Enflasyon nedeniyle memur ve memur emeklisine ek zammın gündeme gelebileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ağbal, "Yılbaşında yüzde 4 zam yaptık. İkinci yarasında yüzde 3,5 zam yapacağız. Mayıs sonu itibariyle yüzde 6,39. Yüzde 4 olan zam oranının aşmış durumdayız. Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa, 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zammında da ilk 6 ayki enflasyonu yansıtacağız. Kabaca memur maaşlarındaki her yüzde 1'lik artışın maliyeti 2,3 milyar lira. Enflasyon haziran sonu itibariyle de yüzde 6,39 seviyesinde kalırsa en düşük memur maaşı 2839 liradan 3050 liraya çıkacak. En düşük memur emekli maaşı 1978 liradan 2094 liraya çıkacak. En düşük SSK emekli aylığı 1570 liradan 1670 liraya çıkacak. En düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1405 liradan 1495 liraya çıkacak. Bu ay içerisinde emeklilere vermiş olduğumuz bayram ikramiyesi de ilave olarak gelirlerine yansımış olacak."  diye konuştu

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:59
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YORUM YAZ

  • melih53melih5322 gün önce
    hala İNTİBAK*yok.akp nin gündeminde yok..muhalefet vereceğiz diyor..siz olsanız nereye oy kullanırsınız.*davutoğluda inat etti vermedi intibakları..önce seçimi kaybetti sonra kendi kayboldu...yaklaşık 10 milyon oy kullanan bir kesim akp tarafından hala yok sayılıyor..belliki akp gidiyor ne yapsa gidiyor.hizmetleri için teşekkürler en azından yaptığı önemli işler de var..ama buraya kadarmış..intibak akp yi bitirecek..
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