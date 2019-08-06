Emekli astsubay banyoda ölü bulundu
Samsun’da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.06 Ağustos 2019 Salı 13:34
Samsun’da, emekli bir astsubay evinin banyosunda ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli astsubay K.B. (59) evindeki banyoda ölü olarak bulundu. K.B.’nin ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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