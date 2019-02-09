Emekli albaydan kötü haber! Evinde ölü bulundu
Amasya’da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay 79 yaşındaki Turhan Tekin, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.09 Şubat 2019 Cumartesi 12:49
Amasya'da Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan emekli albay Turhan Tekin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Komşularında bulunan yedek anahtarla eve giren ekipler, Tekin'in cansız bedenibi buldu.
Otopsi yapılacak
Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptığı incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşayan Tekin'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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