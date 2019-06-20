0553 313 94 23

Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nden destek

CHP’li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 10.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:02
Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nden destek

CHP’li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.


Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılı ile bugün Kazan mevkiinde devam etti. 10 gündür devam eden yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı da destek verdi. Şube Başkanı Serhat Çelik, yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Bu eylemin bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak bu insanlara büyük haksızlıktır" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak"
    1. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    2. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    3. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    4. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    5. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    6. RTÜK heyeti Kore'de
    7. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    8. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    9. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    10. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    11. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    12. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    13. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    14. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    15. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    16. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    17. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    18. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    19. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    20. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    21. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    22. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    23. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    24. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    25. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    26. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    27. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    28. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    29. Aydın’da gergedan böceği bulundu
    30. Binali Yıldırım’dan..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!