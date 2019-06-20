Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nden destek

CHP’li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’nün 10. gününde Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şubesi 250 kişi ile yürüyüşe destek verdi.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılı ile bugün Kazan mevkiinde devam etti. 10 gündür devam eden yürüyüşe Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı da destek verdi. Şube Başkanı Serhat Çelik, yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Bu eylemin bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak bu insanlara büyük haksızlıktır" diye konuştu.