Emek ve Adalet Yürüyüşü beşinci gününde Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ beşinci günündeBolu’nun Gerede mevkiinde başladı.

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ beşinci günündeBolu’nun Gerede mevkiinde başladı.

Hizmet- İş sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Gerede Aktaş Köyü mevkiinde toplandı.

Yürüyüşlerinin amacının işten atılanların işlerine geri dönmesiniisteyen, Hizmet- İş sendikası genel başkan yardımcısı Celal Yıldız “ Yürüyüşümüzün bugün beşinci günü, eylemimizin 54’üncü günü, Emek ve adalet yürüyüşümüzün amacı, Bolu da işten atılan ve diğer belediyelerden işten atılan işlerinden olan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleridir” dedi.

Yürüyüşünün 5’inci gününde mesaj gönderen Hak-İş genel başkanı Mahmut Arslan, “Emek ve adalet yürüyüşünde 5 inci gününde başlarken herkese rabbimin selamını gönderiyorum. Haklı davamız için yollara düştük. Bu onurlu yürüyüşümüzün işleri ellerinden alınan üyelerimizin tekrar işlerine dönmekbilinciyle mücadelemizi sürdüreceğiz“ mesajını iletti.

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