Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ altıncı gününde Çamkoru mevkinde başladı.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Çamkoru mevkisinde toplandı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve ailesi birlikte yürüyüşe katıldı. Çevre illerden destek amacıyla çok sayıda sendika üyeleri de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşe katılan ve sendikanın önemine vurgu yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ”Bu yürüyüş doğa yürüyüşü değil, bu keyfi bir yürüyüş değil, bu bir onur ve hak mücadelesinin yürüyüşü. Yaklaşık 700 bin üyesiyle, 22 sendikasıyla önemli bir tarihi yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 23 Haziran’dan sonra gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlarımız dün bir sendikanın yaptığı açıklamaları lütfen şube başkanları takip etsin. Nasıl bir hınçla, nasıl bir düşmanlıkla gözleri dönmüş şekilde görüyoruz. İstanbul’da bir iki belediyede yaşadıklarımızı başka belediyelerde ve büyükşehirde de yaşamayacağımızı bilmiyoruz. Kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bu alışık olmadığımız bir yürüyüş, kavgaların, çatışmaların olmadığı bir yürüyüş. Ülkenin geleceğine ve güvenlik güçlerine saldıran yürüyüşleri hatırlayın. Dünya sendikalar hareketine de bir çığır açıyoruz ” şeklinde konuştu.

Açıklama sonrasında Mahmut Arslan’ın oğlu, Mücahit Arslan babasının, Babalar Günü’nü kutladı.