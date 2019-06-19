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’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününde

HAK-İŞ Konfederasyonunun işten çıkarılan işçilerin seslerini duyurmak için başlattığı ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününde devam ediyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününde

HAK-İŞ Konfederasyonunun işten çıkarılan işçilerin seslerini duyurmak için başlattığı ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününde devam ediyor. HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Mustafa Yavuz, yürüyüşün CHP’ye karşı gibi algılandığını belirterek, "Burada bu yürüyüşümüzün amacı AK Parti’den CHP’ye geçen tüm belediyelere tepki asla değildir. İşçi ve emekçinin ekmeğinden edildiği CHP belediyelerine tepkimiz vardır" dedi.


31 Mart yerel seçimleri sonrasında Bolu’da seçimi kazanan CHP’li belediye başkanının seçim öncesi verdiği sözleri tutmayarak 97 işçiyi işten çıkarmasıyla başlayan hak mahrumiyetinin devam etmesi üzerine yürüyen işçiler, yürüyüşün 9’uncu gününde 7 kilometrelik bir mesafe katettikten sonra Kahramankazan Belediyesi Kumlupınar Kültür Merkezi’nde mola verdi. İşten çıkarılan işçilerin iş iadelerinin yapılması için destek de her geçen gün artıyor. Sabah yapılan açıklamada, Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonundan gelen destek mesajının ardından Kahramankazan Belediyesi Serhat Oğuz’un da işçilere destek verdiği belirtildi.


HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Bolu-Ankara arasında yapılan yürüyüşe ilişkin, "Bolu ile Ankara arasında yapılan yürüyüşümüzün 9’uncu günü. Destek amacıyla Bursa’dan 6 otobüs 350 kişiyle birlikte Kahramankazan’dan yürüyüşe başladık. Öğle molamızı da verdik. Yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafemiz kaldı bugünlük. Bu mesafenin sonunda da Bursa’ya sağ salim dönüş yapacağız" ifadelerini kullandı.


Bursa’da 31 Mart yerel seçimleri sonrası AK Parti’den CHP’ye geçen Gemlik Belediyesinde bu tür sorunlar yaşanmadığını söyleyen Yavuz, "Bolu-Ankara arasında olan yürüyüş temsili bir yürüyüş. Buradan CHP’ye karşı yapılan bir yürüyüş gibi algılanmaya başladı. HAK-İŞ Konfederasyonu Bursa İl Başkanı olarak biz AK Parti’den CHP’nin devraldığı belediyelerde hiçbir baskı ve tehditle karşılaşmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bursamızda AK Parti’den CHP’nin devraldığı Gemlik Belediyemiz var. Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan hiçbir üyemize baskı ve tehdit uygulamadı. Toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor. 400’e yakın üyemiz var. Toplu sözleşmemizin son 20 günlük süresindeyiz, mutabakat sağlanacak. İşçi ve emekçimiz için CHP’nin devraldığı Gemlik Belediyemizde de güzel günler olacağına inanıyorum. Burada bu yürüyüşümüzün amacı AK Parti’den CHP’ye geçen tüm belediyelere tepki asla değildir. İşçi ve emekçinin ekmeğinden edildiği CHP belediyelerine tepkimiz vardır. İşçimiz ve emekçimiz için haksızlıkların, adaletsizliklerin, eşitsizliklerin olmadığı bir iş hayatı istiyoruz. Bizim gayemiz budur. İşçi ve emekçi için, geleceğimiz ve ekmeğimiz için yürüyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:18
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