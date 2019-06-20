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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşüne’ Memur-Sen sendikasından destek geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:28
"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşüne’ Memur-Sen sendikasından destek geldi. İşten çıkarmalar alkış ve düdük çalmalarla protesto edildi.


Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi Kazan mevkinde başladı. Yürüyüş ilerledikten sonraSarayköy’de Memur-Sen ve diğer sendikalardan destek amacıyla karşılayarak, korteje katıldı. Kortejde dikkat çeken pankartlar yer aldı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur - Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sendikacılara hitap etti.



Ankara yürüyüşü mücadelenin parçası olduğunu belirten Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ”Değerli Memur- Senliler bizi karşıladınız bizi mutlu ettiniz. Bize güç verdiniz. Allah sizden razı olsun. Sendikal baskılar bitene kadar, sendikalarımıza yönelik tehditler, baskılar, korkutmalar bitene kadar, toplu sözleşmeler atılana kadar, işten atılan arkadaşlar işe dönünceye kadar, mücadelemiz sürecektir. Ankara yürüyüş bir soylu mücadelenin parçasıdır. Bu yürüyüş ne ilk nede son olacaktır” dedi.



“31 Marttan önceki yüzler reklam yüzüymüş”


Örgütlü güçleriyle diz çökmeyeceklerini ifade eden Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, ”Hak-İş Belediyelerden işten çıkarmak emekçilerin sesini duyurmak kamuoyuna duyurmak amacıyla Bolu’dan yola çıktı. Bir adalet yürüyüş ve bir emek yürüyüşüdür. Memur-Sen olarak zorbalıklara sesimizi çıkartıyoruz. Bu yürüyüş zorbalıklara son verme yürüyüşüdür. Belediyelerde bahar gelecek diyenler, martın sonunda emekçiye karanlık getirdiler. 2 gün önce zorba belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Sözleşmeli memurlara belediyelerde 2 satır yazı yazdırarak işinize son verilmiştir denilmiştir. Memur- Sen ailesinin 7 bin arkadaşımızı istifa ettirerek yıldırmaya çabalıyorlar. Asla yıldıramayacaksınız. Asla diz çöktüremeyeceksiniz. Örgütlü gücümüzle diz çökmeyeceğimizi eninde sonunda göreceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu bu zorbalıklar senin belediyelerde oluyor. 31 Marttan önceki yüzler reklam yüzüymüş. CHP’de adalet reklamı bitmiş. Dün İstanbul’daydım İstanbul da rapor açıklarken, Başkanım 31 Mart ile 19 Haziran arası işin dahafragman kısmı, uzun metrajlı kısmı 23 hazirandan sonrası diyor. Daha bundan sonra daha büyük baskı olacak diye çalışanlar kendi arasında konuşuyor. Arkadaşlarımız yaşadığı tedirginliği bizimle paylaşmaya çalıştılar” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:28
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