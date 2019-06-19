ANKARA (AA) - Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü", dokuzuncu gününde Kahramankazan ilçesi girişinde başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümü için Hak-İş Kadın Komitesi ile Bursa'dan gelen sendika üyelerinin de katılımı ile oluşan 300 kişilik grup, Kahramankazan ilçesi girişindeki Aile Yaşam Merkezi mevkisinde toplandı.

Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, dokuzuncu günündeki yürüyüşe devam ettiklerini belirterek, organizasyonun sadece Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası üyelerinin yanı sıra Türkiye'de zulme uğrayan, ezilen ve baskı gören bütün işçiler için olduğunu söyledi.

Kendilerine müsaade edildiği takdirde on binlerce kişiyle Hak-İş olarak yürüyüş yapabileceklerini belirten Özdemir, trafik yoğunluğu nedeniyle 300 kişiyi geçmeyeceklerini kaydetti.

Özdemir, amaçlarının hiç kimseyi rahatsız etmek olmadığını, sadece istek ve taleplerinin yerine getirilmesi için yürüyüşe başladıklarını vurgulayarak, "50 günden fazla oldu adeta çığlık atıyoruz, 'bu arkadaşlarımızı işine iade edin' diye ama kesinlikle hiç bir zaman CHP'den ve Bolu Belediye Başkanı'ndan bize bir yanıt gelmedi." diye konuştu.

Uluslararası sendikalarca yürüyüşe destek verildiği bildiren Özdemir, yürüyüş öncesi kortejdekilere Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Konfederasyonunun mesajlarını okudu.

Sendika üyeleri, açıklamaların ardından Kahramankazan ilçesi girişinden "CHP, CHP duy sesimizi" sloganlarıyla ilçe merkezine doğru yürüyüşe başladı.

