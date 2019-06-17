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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün yedinci günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesi yakınlarında sona erdi- Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz:- "Muhataplarımıza karşı en ufak küçük düşürücü bir sözde bulunmadık. Muhataplarımızın bu yürüyüşte ortaya konulan mesajı, duruşu ve arkadaşlarımızın çığlığını doğru anlamasını istiyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:47
"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

ANKARA (AA) - Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün yedinci günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesi yakınlarında sona erdi.

İstanbul ve Ankara'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi girişindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'ndan sabah saatlerinde başlayan yürüyüşün bugünkü bölümü, yaklaşık 20 kilometrelik mesafenin katedilmesinin ardından Kahramankazan ilçesine 13 kilometre kala sona erdi.

Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, burada yaptığı konuşmada, yürüyüşün yedinci gününde kararlı bir şekilde CHP'nin önüne yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Yürüyüşün sonunda işten çıkarılanların yeniden işlerine dönmesini hedeflediklerini belirten Öz, CHP'li belediye başkanlıklarınca yapılan fesih işlemlerinin durdurulmasını talep etti.

Bolu Belediyesi önünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve işçilerin sözleşmelerini fesheden belediye başkanlarına çağrı yaptıklarını anlatan Öz, bu çağrının karşılık bulmaması nedeniyle Bolu Belediyesi önünden yürümeye başladıklarını anımsattı.

Öz, yürüyüşlerine Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları aldıklarını vurgulayarak, "Muhataplarımıza karşı en ufak küçük düşürücü bir sözde bulunmadık. Muhataplarımızın bu yürüyüşte ortaya konulan mesajı, duruşu ve arkadaşlarımızın çığlığını doğru anlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce hem belediye başkanlarına hem de çalışanlara bir çağrıda bulunduğunu anımsatan Öz, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Seçimden sonraki dönem içerisinde başı sıkışan, herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayan çalışanların doğrudan bana gelmelerini istiyorum.' demişti. Aynı zamanda belediye başkanlarına 'Siyasi parti, ırk, cinsiyet ve milliyet ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlarla çalışma ilişkisinin devam ettirilmesini, çalışanların herhangi bir şekilde iş sözleşmelerinin feshedilmemesini ve çalışanların işleriyle oynanmamasını istiyoruz.' demişti. Bu çağrının bugün karşılık bulmasını istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na tekrar bir çağrı yapıyoruz. Verdiğiniz bu sözün gereğinin bugün yapılmasını bekliyoruz, istiyoruz ve arzu ediyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:47
  1. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
  2. Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz

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