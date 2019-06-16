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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü" altıncı gününde Çamlıdere ilçesinin Çamkoru mevkisinde başladı- Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Her attığımız adım, işten çıkartmaya karşı bir mücadale, işten çıkartmaya karşı bir tavırken sendikal güvence için olumlu bir adım olacak"

16 Haziran 2019 Pazar 11:26
"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

ANKARA (AA) - Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla Hizmet-İş Sendikasınca düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü" altıncı gününde Çamlıdere ilçesinin Çamkoru mevkisinde başladı.

Yürüyüşün bugünkü bölümü için İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyelerinin de katılımıyla 250 kişilik grup, Çamkoru mevkisinde toplandı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, burada yaptığı konuşmada, başlattıkları yürüyüşün bir doğa yürüyüşü olmadığını, adalet, hak ve onur mücadelesinin sembolik bir parçası olduğunu söyledi.

Her gün ortalama 20 kilometrelik mesafeyi yürüdüklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Altı gündür arkadaşlarımız emekleri, ekmekleri, işleri, gelecekleri ve çocukları için yürüyorlar. Bu yürüyüşün tarihi bir yürüyüş olduğunu, önemli bir yürüyüş olduğunu, bir hak ve adalet mücadelesinin geleceğimizle ilgili bir mücadele olduğunu dile getiriyoruz. Burada sadece Bolu'daki arkadaşlarımız değil, yarın başta İstanbul'da olmak üzere 23 Haziran'dan sonra gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. Arkadaşlarımız, dün bir sendikanın başkanlar kurulunda yapılan açıklamayı lütfen takip etsin. Nasıl bir hınçla, nasıl bir düşmanlıkla, nasıl bir gözü dönmüşlükle geldiklerini görüyoruz. O yüzden İstanbul'da bir iki belediyede yaşadıklarımızı başka belediyelerde ve büyükşehirde de yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyoruz. Bu yürüyüş onun için üyelerimize yönelik baskıları önlemek, işten çıkartmalara karşı dirençlerini artırmak, mücadele güçlerini yükseltmek ve dayanışma içerisinde olmaları için de sembolik bir yürüyüştür."

- "Dünya sendikal hareketine ufuk açıyoruz"

Arslan, yürüyüşün birçok kişi tarafından fark edilemeyen anlamı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu anlama ve manaya uygun olarak kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bizim yürüyüşümüzün birkaç tane özelliği var. Birincisi sağduyuyla yürüyoruz. Gittiğimiz, geçtiğimiz ilçe ve köylerde vatandaşı rahatsız edecek hiçbir tavır içerisinde olmadık. Onlarla kucaklaşıyoruz. Onların siyasi görüşlerine, fikirlerine, inançlarına, yaşam tarzlarına yönelik en küçük bir olumsuz tavrımız söz konusu değil. İkincisi, bu sağduyuyla beraber biz aslında geleceğimizi de güvence altına almak için haklı bir yürüyüşte olduğumuzu da anlatıyoruz. Bunu da kamuoyuna anlatmamız lazım. Üçüncüsü güvenlik güçlerimizle herhangi bir sorunumuz olmuyor. Onlar bize yardımcı oluyor, biz de onlara yardımcı oluyoruz. Bu yönüyle baktığımızda ise dünya sendikal hareketine bir çığır ve ufuk açıyoruz. Kavga etmeden, çatışmadan, birbirimizi üzmeden bir yürüyüş yapıyoruz. Bütün bunlar bize yakışan işler."

Bolu Belediyesinde işten çıkarmaları protestonun 55'inci günü olduğunu anımsatan Arslan, "Belediyenin önündeki çadırımızda onurla, haysiyetli bir duruşla işe dönmeyi bekleyen arkadaşlarımız var. Orada nöbet tutan bir arkadaşımızın dışında onlar da buradalar. Onların sadece bir amaçları var; işlerine, aşlarına ve geleceklerine sahip çıkmak. Onun için her attığımız adım, işten çıkartmaya karşı bir mücadale, işten çıkartmaya karşı bir tavırken sendikal güvence için olumlu bir adım olacaktır." dedi.

- Arslan'a Babalar Günü sürprizi

Mahmut Arslan, konuşmasının sonunda tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı. Bunun ardından oğlu Mücahit Arslan sürpriz yaparak bir buket çiçekle babası Mahmut Arslan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti.

Kızılcahamam istikametine doğru harekete geçen grubun yürüyüşüne Mahmut Arslan'ın eşi, çocukları ve torunları da katılarak destek verdi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:26
  1. Hak-İş
  2. Mahmut Arslan
  3. Yürüyüş

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