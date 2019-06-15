BOLU (AA) - Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen "Emek ve Adalet Yürüyüşü" beşinci gününde Gerede ilçesine bağlı Aktaş köyü mevkisinde başladı.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında, Ankara ve İstanbul'dan gelen sendika üyelerinin de katılımıyla yaklaşık 250 kişilik grup, dün akşam mola verilen Aktaş köyü yakınlarında bir araya geldi.

Yapılan hazırlıkların ardından grup Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.

Yürüyüş öncesinde bir konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, bugün Bolu'da işten çıkartılan işçilerle başlattıkları eylemin 54. gününde ve yürüyüşün ise beşinci gününde olduklarını anımsattı.

Yıldız, 49 gün boyunca Bolu Belediyesinin önünde yaptıkları eylemin ardından Ankara'ya yürüyüşün devam ettiğini belirterek, "Emek ve Adalet Yürüyüşümüzün bugün beşinci günündeyiz. Bugün bu yürüyüşümüzü Bolu'dan gelen arkadaşlarımız ve bu arkadaşlarımıza destek için Ankara ve İstanbul şubemizden gelen arkadaşlarımızla 20 kilometrelik yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Bu yolculuğumuzun, emek yürüyüşümüzün amacı, gayesi Bolu ve diğer belediyelerden işten atılan, işlerinden olan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri, işlerine kavuşmaları ve onurlu bir şekilde işlerinde aynı şekilde çalışmaları." şeklinde konuştu.

Konuşmasında Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın mesajını da okuyan Yıldız, yürüyüş boyunca Cenevre'de düzenlenen bir toplantıda bulunan Arslan'ın, bugün öğleden sonra yürüyüşe katılacağını bildirdi.



