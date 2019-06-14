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"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün dördüncü günü tamamlandı- Hizmet İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz:- "Gerçekten birinci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar"

14 Haziran 2019 Cuma 18:00
"Emek ve Adalet Yürüyüşü"

BOLU (AA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün dördüncü günü sona erdi.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün dördüncü günü Gerede ilçesi çıkışında başladı. Yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, 18 kilometrelik yürüyüşü Gerede-Aktaş köyü yakınlarında tamamladı.

Yürüyüşe, Hak-İş Konfederasyonu Onursal Başkanı Salim Uslu ile Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan da katılarak destek oldu.

Yürüyüşle ilgili değerlendirme yapan Hizmet İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz, yürüyüşün dördüncü gününü tamamladıklarını belirterek, "Gerçekten birinci günde azimle şevkle aşkla başladığımız bu yürüyüşü devam ettiriyoruz. Hepimiz biliyoruz ki bu yürüyüşe çıkarken bizi bu yürüyüşe zorladılar." diye konuştu.

Öz, yürüyüşü sonuna kadar azimle devam ettireceklerini ifade ederek, "Bolu'dan kararlılıkla başladığımız yürüyüş devam ediyor. Bütün Türkiye genelindeki çalışan arkadaşlarımız, gerek konfederasyon üyelerimiz, gerekse diğer konfederasyon üyeleri arkadaşlarımızdan yoğun bir katılım var ve istek var." dedi.

Trafik güvenliği nedeniyle sınırlı sayıda yürüyüşü gerçekleştirdiklerini vurgulayan Öz, "Biz yürüyüşün sınırlı sayıda Ankara'ya kadar devam etmesini arzu ediyoruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi Bolu Belediye Başkanını ve diğer işçi arkadaşlarımızı çıkaranlar bu yürüyüşteki söylenen sözlere kulak versinler. Bu arkadaşlarımız işlerine tekrar başlatsınlar." şeklinde konuştu.

Öz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer Ankara'ya kadar bu yürüyüşte sonuç alamazsak Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde hep ifade ettik onurlu bir şekilde toplanacağız. Oradan Türkiye genelinde diğer arkadaşlarımız da bu toplantıya iştirak edecek. Orada bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerine çağrı yapacağız. Bizim bir amacımız var. Arkadaşlarımızın bugüne kadar onurlu bir şekilde çalıştığı gibi bundan sonra da onurlu bir şekilde çalışmalarını devam ettirmelerini istiyoruz. Yapılan haksızlığın, adaletsizliğin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızın işe iade edilmesini istiyoruz. Umut ediyoruz bu çağrıya kulak verecekler."

Yürüyüş yarın beşinci gününde Aktaş köyü çıkışından başlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:00
  1. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
  2. Ankara
  3. Bolu
  4. Gerede
  5. Hak İş

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