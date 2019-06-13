"Emek ve Adalet Yürüyüşü" Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşün üçüncü günü tamamlandı

BOLU (AA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün üçüncü günü sona erdi. Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüşün üçüncü gününde, Yeniçağa ilçesi girişinde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 250 kişilik grup, ilçeyi geçtikten sonra Gerede Gölü yakınlarında öğle yemeği yedi. Yemekten sonra yürüyüşe başlayan gruptakiler, AK Parti Gerede ilçe teşkilatı ve belediye ekipleri tarafından ilçe girişinde karşılandı. Kent merkezinde bir çay bahçesinde mola veren gruptakiler, yaklaşık 20 kilometre yürüdükten sonra Gerede çıkışında yürüyüşü tamamladı. Yürüyüş, yarın Gerede çıkışından başlayacak.



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