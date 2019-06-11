BOLU (AA) - Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün ilk günü tamamlandı.

Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş kapsamında çok sayıda sendika üyesi, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan liderliğinde Demokrasi Meydanındaki eylem çadırının önünden başlattıkları yürüyüşün ilk gününü bitirdi.

Zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu altında yaklaşık 15 kilometre yürüyen ve D-100 kara yolu Bolu Doğu Gişeleri yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen sendika üyeleri, burada dinlenmeye çekildi.

- "Bu mücadeleyi başarıyla sonlandıracağız"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu-Ankara yürüyüşünün ilk gününü tamamladıklarını belirterek, "Yaklaşık 5,5 saattir yollardayız. Bazen yoğun sıcak ve nem, bazen yoğun yağmur ve dolu ile bu meşakkatli aynı zamanda onurlu, geleceğimiz, işimiz, aşımız için önemli yürüyüşün birinci aşamasını tamamlamış olduk." dedi.

Başta işten atılan işçiler olmak üzere yürüyüşe katılanların kararlılıklarını görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Arslan, "Ankara'ya kadar eksiksiz bir şekilde gerçekten yürüyerek, başkalarının yaptığı gibi şov yapmak için değil de gerçekten yürüyerek, Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde 22'sinde inşallah sonuçlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arslan, gün içinde yoğun bir yağmur ve dolu altında yürümek zorunda kaldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama bu iş böyle. Biz pikniğe gelmedik. Biz bir hak mücadelesini, onur mücadelesini yapmak için yollara düştük. Bu yolculuk meşakkatli bir yolculuk. Kolay değil. Bu meşakkate değer. Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya bu yürüyüş mesaj olarak yeter. CHP Genel Başkanı ve ekibine buradan bir kez daha mesaj veriyoruz. Bizi duyun, sesimizi duyun, yürüyüşümüzü duyun, bizi anlayın. Bizi gerçekten fark edin. Bu yürüyüşün tek amacı var; işçilerin işini, aşını, ekmeğini yeniden kazanmak. Mücadelemiz bu yönde devam edecek. Bu arkadaşlarımız işe dönene kadar, haklarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun maliyeti, bedeli neyse bunu ödemeye hazırız."

Kendilerinin başka amaçlar ve gerekçeler doğrultusunda yürüdüğünü iddia eden kesimlerin olduğuna da değinen Arslan, "Bizi başka amaçlarla, bir kısım gerekçelerle suçlayanlar önce kendilerine bakacaklar. Ne yazık ki, her seferinde Türkiye'de kıyameti koparan bir kısım sendikal çevreler, ufacık bir şey olduğu zaman uluslararası topluma, uluslararası örgütlere boy boy şikayet yapanlar 49 gündür devam eden eylemlere hem kulaklarını hem de vicdanlarını kapamış durumdalar. Bunların nasıl çifte standart, iki yüzlü, nasıl gerçekten emek ve alın terine yabancı olduklarının en somut örneğidir. Biz bütün bunlara rağmen ve bunları bilerek yola çıktık. Bunları bilerek mücadelemizi sürdüreceğiz, inşallah bu mücadeleyi başarıyla sonlandıracağız." ifadesini kullandı.

Arslan, yarın saat 9.00'da başlayacak yürüyüşte yaklaşık 20 kilometre yol kat edip Yeniçağ yakınlarına varmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.



















