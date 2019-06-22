“Emek ve Adalet Yürüyüşü” 12. gününde CHP önünde sona erdi

Hizmet-İş Sendikası’nın, Bolu Belediyesi önünden başlattığı “Emek ve Adalet Yürüyüşü” 12. gününde CHP Genel Merkezi önüne “Söz namustur gelin dediniz geldik” yazılı siyah çelenk konulmasıyla son buldu.

Bolu’dan Ankara’ya 12 gündür devam eden“Emek ve Adalet Yürüyüşü” , CHPGenel Merkezi önünde tamamlandı. Binlerce Hak-İş’li emekçi işçi CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak, CHP’li belediyelerde işten atılmaları ve sendika değişimi için yapıldığı iddia edilen baskıları protesto etti. 31 Mart seçimleri sonrası CHP’ye geçen Bolu Belediyesi’nde görevli 97 işçi işten çıkarılmıştı. İşçiler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a seçim öncesi verdiği vaatleri hatırlatıp belediye önünde eylem başlattı. Başlatılan eylem 11 Haziran 2019 tarihinde, “Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne” dönüşerek Ankara’ya hareket aldı. Ekmekleri için yola çıkan işçiler, kimi zaman güneşin alnında, kimi zaman sağanak yağış eşliğinde 196 kilometrelik yolu tamamladı. CHP Genel Merkezi önüne gelen binlerce Hak-İş’li emekçi adına Hak-İş genel Başkanı Mahmut Arslan, basın açıklaması yaptı.

"İstifa ettirilen sendikalı sayımız ne yazık ki 14 bin 900"

Arslan, konuşmasının başlarında HDP’li Belediye başkanlarının daha mazbatalarını almadan sendikalarına saldırdıklarını ifade ederek, “Belediye Başkanlığı koltuklarına oturmadan sendikalarımıza yönelik operasyon başlatıldı. Sözde kendilerine sendika diyen taşeron örgütler iş birliği yaptılar. Üyelerimize baskı yaptılar, tehdit ettiler, sürgün ettiler. Sendikalarımızdan istifa ettirilmeleri, sürgünlere, tehditlere susacak mıydık? Elbette susmayacağız. Zulüm kimden gelirse gelsin, zalim kim olursa olsun zulmün ve zalimin karşısında, mazlumun yanında olmak zorundayız. Sendikamızdan istifa ettirilen sendikalı sayımız ne yazık ki14 Bin 900. Bu kavgamız bu direnişimiz bizi yoksayanlara karşı, sendikalarımızı yok sayanlara karşıdır. Sözde sendikalardan hesap sormaya var mısınız? Bolu’daki direnişimizin 61. günü, ekmeğimizi, aşımızı istiyoruz. Bizi anlayın, biz işimizi istiyoruz, geleceğimizi istiyoruz, ekmeğimizi ve aşımızı istiyoruz duyun ve anlayın bizi. Bizim sizinle bir hesabımız yok” dedi.

"Sözünüzü yerine getirin, masada imzalayın biz de işimize dönelim"

CHP’li yöneticilere “Dün dündür bugün bugündür demeyin sözünüzü yerine getirin” diyen Arslan, “Kılıçdaroğu ile kişisel hiç bir sorunumuz olamaz, görüşürüz konuşuruz. Gerektiğinde oturur, tartışırız. Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz. Namus sözü verdi bir sorun olursa gelin dedi Kılıçdaroğlu çağırdı bizde geldik. Sesleniyoruz, ‘Biz geldik’ işimizi, aşımızı ve ekmeğimizi istiyoruz. Lütfen, sözünüzün arkasında durun. Daha ne söyleyeyim, sözünüzü yerine getirin, masada imzalayın biz de işimize dönelim. Gelin oturalım sorunları çözelim, baskılara son verin, toplu sözleşmeleri yapın ve el sıkışalım. Umarız CHP’li yetkililer bizi davet ederler ve masadan el sıkışır anlaşırız. Bizim çağrılarımız ve bizim haykırışlarımız, alınterimiz ve göz yaşımızı anlamıyorlar. Bizi davet edip masada buluşmuyorlarsa bize sadece mücadele yolu kalıyor” şeklinde konuştu.

Arslan, basın açıklamasının ardından, Hizmet-İş Sendikası yöneticileri ve Bolu Belediyesinden işten çıkarılmış işçileri temsil eden heyetle birlikte CHP Genel Merkezi etrafına çekilmiş polis barikatlarının bulunduğu yere, “Söz namustur gelin dediniz geldik” siyah çelenk bıraktı. Çelen bırakılmasıyla, “Emek ve Adalet Yürüyüşü” sona erdi. Gözler CHP’nin yöneticilerine çevrilirken akıllara bundan sonra işçilerin durumunun ne olacağı geldi.