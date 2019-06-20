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Emek ve Adalet Yürüyüşü 10’uncü gününde

CHP’li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’, 10’uncu gününde devam etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:30
Emek ve Adalet Yürüyüşü 10’uncü gününde

CHP’li Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’, 10’uncu gününde devam etti.


Hizmet-İş Sendikasınca Bolu Belediyesindeki işten çıkarmalara yönelik düzenlenen yürüyüş, çok sayıda sendika üyesinin katılı ile bugün Kazan mevkiinde devam etti. Kıbrıs Kamu-Sen Başkanı ve Oyuncu Ahmet Yenilmez de yürüyüşe destek amacıyla katıldı.


Yürüyüşle tek bir amaçları olduğunu ifade eden Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ”Eylemimizin 59, yürüyüşümüzün 10’uncu günü. Maalesef 11 Haziran günü çağrı yaptık. Ey CHP bizi anlayın, bizi duyun bir tek amacımız var, işimize geri dönmek dedik. Herkes duydu, bir onlar duymadı Yürüyüşün 9. gününde ilk kez bir açıklamasını duyduk. Bu açıklamanın yapılmasını önemli buluyorum. 59 gün sonra sesimizi CHP‘nin duyması önemlidir. Bu eylemin bir tek amacı var; arkadaşlarımızın işe geri dönmesini sağlamak. Bizi bir kısım hedefler için yollara düşmüş gibi tanımlamaya çalışmak bu insanlara büyük haksızlıktır. Sanki bu yürüyüş bir yerlerden talimat alınmış, İstanbul belediye seçimlerini manipüle etmeye yönelik bir his doğuyor bizde diyorlar. Sizin hislerinizde problem var arkadaşım. Bu yürüyüşü başka taraflara çekmeyi bizi küçümseme girişimleri olarak görüyoruz. CHP’nin İstanbul seçimlerinde lehine kullanacağı bir başka manipülasyon olarak görüyoruz. Böyle değerlendirilmesi bizi üzüyor” dedi.


Hiçbir siyasi partiye düşmanlıkları olmadığını belirten Arslan, ”Bizi işten atanlar Bolu Belediyesindeki süreç gerçekten ibreti tamiz bir süreçtir. Biz orada yetkili sendikayız. Belediye başkanı seçilip geliyor, ilk işi arkadaşlarımızın yerini değiştirmek oluyor. Hızını alamayıp bu defa sendika değiştirmeye yönelik baskılara başlıyorlar. Bu defa arkadaşlarımızı işten çıkarıyorlar. Ekonomik sorun varsa biz yetkili sendikayız, ne yaparız dersiniz. Yapmadılar. Sendika ve işçiyi yok saydılar. Bizim masamız sürekli kuruludur. Gelin anlaşalım, işten atılan arkadaşlarımız geri dönsün, toplu sözleşmelerini sabote eden, sözleşmeleri imzalayın dedik. Sendika baskıları kaldırın, belediye başkanlarınıza söyleyin işten atılan işçiler geri dönsünler. Gelin el sıkışalım. Bizim hiçbir siyasal partiye düşmanca tavrımız olamaz. Geçte olsa atılan adımı önemsiyoruz. Yürüyüşümüzü amacının dışına götürmelerini asla kabul etmiyoruz. Emekten, alın terinden, emekten, özgürlükten, adaletten bir siyasi partinin ve belediyeleri 31 Mart’tan sendikamıza karşı, halkımıza karşı düşmanca tutumları CHP’ye olan güveni, emekçilerin sempatisini ortadan kaldırmıştır. Onları insan değil böcek niyetine gören zihniyettir. Bu süreçlerin demokratik bir şekilde çözüme kavuşması için uğraşıyoruz. Sözde sendika diye geçinenler onlara çalışıyor. Biz işçiyiz, biz buradayız. Kılıçdaroğlu’nun sözü üzerine CHP’nin önüne gidiyoruz. Kılıçdaroğlu demişti ’Herhangi bir siyasi partiye bağlı kişiler işten çıkarılmayacak. Ben teminat veriyorum’ demişti. ’Namus sözü’ demişti. ’Bir sorun olursa gelin beni bulun’ demişti” şeklinde konuştu.


Yürüyüşe destek olan Ahmet Yenilmez ise, ”Çocuk babasıyım, evladım var. Bu yollardan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buralardan yürüdünüz, adalet istiyorum dediniz. Bu ülkenin alın terini tartışmamalıydık” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, işçilerin yürüyüşü İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:30
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