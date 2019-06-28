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"Emek Dostları" ödüllendirildi

Türk Metal Sendikası tarafından ikincisi bu yıl düzenlenen "Emek Dostları Ödülleri" kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi- Genel Başkan Pevrul Kavlak:- "Emek dostu, maden ocağının dibinde ekmek parasını arayan işçinin sızısını yüreğinde duyandır. Emek dostu, üç kuruşluk önlemler alınmadığı için iş kazalarında can verenlerin acısını içinde hissedendir"

28 Haziran 2019 Cuma 23:30
"Emek Dostları" ödüllendirildi

ANKARA (AA) - Türk Metal Sendikası tarafından ikincisi bu yıl düzenlenen "Emek Dostları Ödülleri" kapsamında akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül verildi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Büyük Anadolu Otel'deki ödül töreninde, sendikalarının 16. Olağan Genel Kurulunu yarın aynı salonda düzenleyeceklerini belirterek, Genel Kurulda daha adil, özgür, eşitlikçi ve barış içinde bir dünya için taleplerini dile getireceklerini söyledi.

Sendikalarının 200 bini aşan üyesiyle büyük bir aile olduğunu ifade eden Kavlak, şunları kaydetti:

"Bizler, emeğin örgütlü gücü olarak verdiğimiz mücadelede, alın terimiz için yürüttüğümüz kavgada, yalnız yürümek istemiyoruz. Bizim, bize güç veren dostlara ihtiyacımız var. Demokrasiden, hak ve özgürlüklerden, insan haklarından, barıştan ve adaletten yana olan, birlikte yürüyeceğimiz bilim insanlarına, gazetecilere, aydınlara ihtiyacımız var. İşçi sınıfının hak ve özgürlükler mücadelesinde omuz omuza verdiğimiz, sınıf bilinci ve ahlakıyla bir olduğumuz, bu kutsal çabada el ele tutuştuğumuz emek dostlarına ihtiyacımız var. İşte bugün, bu nedenle buradayız."

Alın teri döken ve mücadele veren işçilerin, emek dostlarını ödüllendirmesinin bir teşekkür niteliği taşıdığını dile getiren Kavlak, "Emek dostu, maden ocağının dibinde ekmek parasını arayan işçinin sızısını yüreğinde duyandır. Emek dostu, üç kuruşluk önlemler alınmadığı için iş kazalarında can verenlerin acısını içinde hissedendir. İşten atılanların, evine ekmek, çocuğuna oyuncak alamayanların, kırılan kalplerinin, sesini duyanlardır. Emek dostu onlardır. Onlar bizim gönül dostlarımızdır ve hep öyle kalacaklardır." dedi.

- Akademisyen, sendikacı ve medya çalışanlarına ödül

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Aysen Tokol, Prof. Dr. Kadir Arıcı, Prof. Dr. Selahattin Sarı, Türk Metal Sendikası Eğitim Uzmanı Bahri Topçu, Rusya Federasyonu Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Aleksander Panychev, İtalyan Sendikaları Geliştirme Derneği Sindnova adına Direktör Cladio Arlati, NTV çalışanları adına Muhabir Özgür Akbaş, CNN Türk çalışanları adına Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Habertürk Televizyonundan Ebru Baki, Gazeteci Işık Kansu ve Semra Topçu ve TRT Ankara Radyosu programcısı Falih Akıcı'ya ödül takdim edildi.

Törene, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, sendika yöneticileri ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 23:30
  1. "Emek Dostları Ödülleri"
  2. Türk Metal Sendikası
  3. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak

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