Emeğinizi karşılıksız bırakmayacak lezzet: Tarhana yapımı ve çorbası tarifi
Meşakkatli bir iş olduğu için tarhana yapmak bazılarına zor gelir. Eğer sizde böyle düşünüyorsanız, bu tabuları yıkma zamanı gelmiş demektir.26 Haziran 2019 Çarşamba 08:43
Kolayca yapıp, basit yöntemlerle saklayacağınız bir tarhana yapımına ''hoşgeldiniz''.
Tarhanayı mayaladıktan sonra birde kurutması çok uzun zaman alıyor. Artık zaman çok kıymetli, her şey koşuşturma içerisinde.. Tarhanayı da bu koşuşturmaya dahil ederek, çabucak yapılan ve hemen saklanan bir tarif derledim..
Malzemeler
- 600 gr haşlanmış nohut
- 2 kilo kırmızı biber
- 3 adet küçük çok acı biber
- yarım kilo yeşil biber
- 1 kilo soğan
- 1 kilo domates
- 1 bağ maydanoz
- 1 bağ tarhana otu (boy otu)
- 2 kilosüzme yoğurt
- 1,5 - 2 çay bardağı kadar su
- 3 kilo un
- tuz
Dilerseniz domatesi az kullanarak, domates salçası koyabilirsiniz. Bazı yörelerde rengi açıldığı için domates kullanılmıyor. Tercih meselesi... Salçayı yaparken koyarım diyorsanız birebir tarifi uyguladığınızda kesin çözüm alacaksınız.
Yapılışı
Öncelikle biberleri, domatesi, biberleri, haşlanmış nohudu, soğanı, maydanozu bir tencere içine alın. Dilerseniz düdüklü tencerede de haşlayabilirsiniz.
Temiz bir mutfak tülbentinin içine tarhana otunun tohumlarını koyarak ağzını bağlayın. Tencerenin orta kısmına bunu yerleştirin.
Bütün malzemeler haşlandıktan sonra, tülbenti içinden çıkarıp, sebzeleri blenderdan geçirin.
Soğuması için başka yayvan bir tepsiye boşaltın. İyice soğuduktan sonra, yoğurt ve ununu ilave ederek yoğurun.
3 gün boyunca ara sıra karıştırarak dinlendirin.
Ardından kavanozlara koyup saklayabilirsiniz.
Ya da buzdolabı poşetlerine dldurup dondurucuya atabilirsiniz.
Gelenekselciyim diyorsanız, kurutup elekten geçirip muhafaza edebilirsiniz.
Tarhana çorbası tarifi
- 300 gr kadar yaş tarhana
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 6 su bardağı kaynar su
- karabiber, kekik, nane
Yapılışı
Tencereye yağları ve salçayı alıp kavurun. Ardından tarhanayı ekleyin.
Üzerine suyunu ilave edip iyice karıştırın.
Baharatlarını ilave edip kaynaması için kapağını kapatın.
Bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşte, 5 dakika kadar kaynatıp altını kapatın.
Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun..
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