Emeğin sergisi

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde açılan sergi, katılanların beğenisini topladı. Usta Öğreticiler eşliğindeüniversite öğrencilerinin emeklerini ortaya koyduğu birbirinden güzel eserler, ilgiyle izlendi.

Erzurum Yakutiye Halk Eğitime bağlı usta öğreticilerden Filografi Hocası Gülhan Daştan, Ahşap Boyama Hocası Nesrin Karatoprak ve Ebru Hocası Sümeyye Gündüz’ün eğitim vermeleriyle, üniversite de okuyan kız öğrenciler tarafından hazırlanan sergi açıldı. Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde açılışı yapılan sergiye İl MüdürüFuat Taşkesenligil, Kız Öğrenci Yurt Müdürü Nuray Öztürk, hocalar ve öğrenciler katıldı.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, el emeği, göz nuru verilerek hazırlanan birbirinden güzel filografi, ahşap boyama ve ebru tablolarının büyük beğeni topladığını, hocaları, yurt yönetimini ve öğrencileri kutladığını söyledi.

Yakutiye Kız Öğrenci Yurt Müdürü Nuray Öztürk ise, “Bu kursu iki yıldır yapıyoruz ve hazırlananları sergiyle tanıtıyoruz. Ben öncelikle emeği geçen ve hep yanımızda olan hocalarımızı kutluyorum. Yurtta kalan kız öğrencilerimiz bir çok eseri ortaya çıkardı. Her bölümden öğrenci kızımız var. Onlar için stres atıcı motive edici bir olay. Öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah seneye daha geniş katılımlı bir kursla aynı hizmeti vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.