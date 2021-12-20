'Emanetler neden ehline verilmelidir?!'

Peygamberimizin pek çok genç arkadaşı var. Bunlardan birkaçını yazmak isterim. Önce kadın sahabeler; Hz. Hatice, Hz. Ayşe ve Hz. Fatıma. Şimdi de erkek sahabeler; Hz. Usame b. Zeyd, Musab b. Umeyr ve Muaz b. Cebel. İsmini yazdığımız ve yazmadığımız diğer sahabelerden Allah razı olsun.

Peygamberimizin çok önemli bir hususu var. Bir atama yapacağı zaman arkadaşlarından yetenekleri doğrultusunda atama yapmaktadır. Konumu örneklendirmek istediğimizde şöyle şahıslar önümüze gelmektedir. Örnek azatlı kölesi Hz. Zeyd’in oğlu Usame b. Zeyd’i o daha çok küçük yaşına rağmen askerliğe olan ilgisinden dolayı diğer seçkin sahabelere rağmen ordu komutanlığına atanmıştır.

Musab b. Umeyr’i muallimliğe olan ilgisinden onu öğretmen olarak yetiştirmiş ve kendisini daha sonra Medineli sahabeler Peygamberimizden 1. Akabe sözleşmesinden sonra kendilerine bir muallim göndermesini istediklerinde Peygamberimiz kendilerine Muas b. Umeyr’i muallim olarak göndermiştir.

Muaz b. Cebel’i de yöneticilik ve hakimliğe olan ilgisinden dolayı da onu Yemen’e hakim ve vali olarak atamıştır.

Ne oldu biliyor musunuz yetenekleri doğrultusunda atadığı bu seçkin sahabeleri milleti ve devleti uçurdu.

Şimdi anlıyor musunuz emanetler neden ehline verilmeli?! Peygamberimiz benim partim benim cemaatim benim ailem demedi de ondan. Eğer bugün uzun bir süredir başımız sıkıntıdan kurtulmadıysa bunun en önemli sebebi yöneticilerin benim benim dediklerindendir. Ondan dolayı ülke insanımız bu zaman diliminde rahat yüzü görmedi.

Bakınız örnek vereyim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Eski bir yöneticimiz bakın ne diyor; “ Ülkede KPSS’DEN daha elli puan alamayanlar istisnai kadrodan KPSS’SİZ ataması yapılmaktadır.” Yani sizlerin anlayacağınız benim adamım gelsin de başka ne olursa olsun demekteler. Bu ülkede Öğretmenlik ne olduğunu bilmeyen nice kişi Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Daha neyi konuşacağız.

Bu hal devam ettiği sürece başımız beladan kurtulmaz. Önce benim cemaatim, benim partim, benim ailem demekten uzaklaşmamız lazım gelmektedir.

Adam Maliye Bakanlığına atanır maliyeden bir harf bile bilmez. Hazine Bakanlığına atanır hazinenin H’sini bilmez.

Reisimiz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN bu kötü gidişe bir dur demeli. Ülkemizde yüzlerce harika beyin var. Bu hocalarımızdan faydalanarak ülkemizi uçurmasını gönülden arzu ederim. Bu iradeyi göstermeliyiz. Aksi durumda epey sıkıntı çekeceğimiz var gibi.

Bakınız Peygamberimiz azatlı kölesinin oğlunu istidat ehli yani ehliyetli olduğundan köle oğlu yani Usame b. Zeyd’dir demeden ordu komutanı yapabilmesi bizlere bir mesaj olarak görmemiz lazım gelmektedir.

Bu düzen böyle devam etmez. Böyle gitmeye devam edersek milletimizin başı beladan kurtulmayacak. Bu benim edebiyatlarından uzak durmamız varlıkla yokluğumuzu ifade etmektedir...