“Emanetim Safranbolu Belgesel Film” galası yapıldı

“2019 Karabük Kültür Buluşmaları ve Sanat Buluşmaları” kapsamında, TRT tarafından hazırlanan ve Yönetmenliğini Nuh Bağcı’nın yaptığı “Emanetim Safranbolu” adlı belgesel filmin gala gösterimiSafranbolu’da yapıldı.

Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesine dâhil oluşunun 25. yılı münasebeti ile ilan edilen “2019 Karabük Kültür Buluşmaları ve Sanat Buluşmaları” kapsamında, TRT tarafından hazırlanan ve Yönetmenliğini Nuh Bağcı’nın yaptığı “Emanetim Safranbolu” adlı belgesel filmin gala gösterimi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Programa Karabük Valisi Fuat Güler, Mülkiye Başmüfettişi İzzettin Küçük, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy, Vali yardımcısı İsmail Bayata, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TRT Genel Müdür yardımcısı Tuncay Yürekli, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Siyasi Parti ve STK Temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu’nun eşsiz bir kent olduğunu belirterek, “Safranbolu ne söylenirse az diyebileceğimiz kıymetli bir yer. Zamanımızın büyük bir bölümünü o tarihi kentin içerisinde geçirdiğimiz eşsiz bir kent. Böyle bir kentin kaybolmasını önleyen Safranbolululara ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel belgesel eğer ortaya çıkmışsa, bu güzel belgeselin malzemesini koruyan zamanın Belediye Başkanlarını, Kaymakamlarını, yöneticilerini yad etmek istiyorum. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde yüksek binalardan yakınırken Safranbolu ve Beypazarı’ndan söz etti. Bu şehirleri yeniden kuramazsınız. Bu şehirler geçmişimizden bizlere emanet bırakıldı. İnşallah gelecek nesillere de aynı şekilde ulaştırmak gayretindeyiz. Bu belgesel de onu göreceğimizi umut ediyorum. Bu tür çalışmaların hazırlanmasında pek çok kişinin emeği var. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, TRT Genel Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, Belediye Başkanlığımıza, değerli yönetmenimize, Aytekin Kuş beyefendiye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ise yaptığı konuşmada, “ Öncelikle böylesi tarihi güzelliklere sahip olan Safranbolu’ya bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. TRT olarak bizler geçmişte olduğu gibi bu günde kültürü, geleneği ve sanatı yayarak ülke mirasını yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Ülkemizin kadım tarihinden, milletimizin ruh ve gönül dünyasından beslenen TRT, Türk Milletini tarih boyunca güçlü ve yıkılmaz kılan güçlerin başında milli ve manevi değerlerin de geldiğini bilerek hareket ediyor. Ekibimizden aldığım bilgilerden de Safranbolu’da güzel ve bereketli bir çekim süreci geçirmişler. Bu nedenle ayrıca mutluyuz. Belgeselin ortaya çıkmasın emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, hazırlanan belgeselde birçok insanın emeği olduğunu, yine bu belgeselin Safranbolu’nun UNESCO Miras Listesine girmesinde önemli bir faaliyet alanı olan kültür sanat etkinliklerinde önemli bir nokta olduğunu belirterek, “Bu belgeselin hayata geçmesinde elbet ki en büyük destek Kültür ve Turizm Bakanlığından geldi. Yine TRT’nin desteği ve bu projeyi sahiplenmesi bizim için çok önemli. Bu, TRT’nin bir Dünya Miras Kenti olan Safranbolu’ya verdiği önemi gösteriyor. Bu vesile ile Safranbolu’yu tüm dünyaya tanıtmak için emek harcaması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu nedenle en başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile TRT’ye teşekkür ediyorum. Yine başta yönetmenimiz olmak üzere bütün ekibin büyük emekleri var. Onlara teşekkür ediyorum. Şu an Rize Valisi olarak görev yapan Kemal Çeber’e teşekkür ediyorum. Aytekin Kuş ve İbrahim Canpulat beyefendinin emeği büyüktür. Elbette ki Karabük Valiliği ve Kültür Turizm Müdürlüğüne, Safranbolu halkına ve Safranbolu’nun bu gün Dünya Miras Listesine girmesinde vesile olan bütün Safranbolulu hemşehrilerime teşekkürü borç biliyorum”dedi.

Konuşmaların ardından TRT tarafından hazırlanan Yönetmenliğini Nuh Bağcının üstlendiği “ Emanetim Safranbolu “ belgesel filmi izlendi.

Uzun süre alkışlanan Emanetim Safranbolu Belgesel Filminin ardından TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, Yönetmen Nuh Bağcı, Kameramanlar Çetin Altınsoy ve Aziz Danyıldız ve Kurgu Ülkü Yerlikartal’aProtokol Üyeleri tarafından plaket takdim edildi.