Elvan: "Güvenlik güçlerimiz ’Pençe Harekatı’yla terör örgütlerine pençelerini vuruyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, ’Pençe Harekatıyla’ ilgili, "Irak’ın kuzeyinde güvenlik güçlerimiz ’Pençe Harekatı’yla pençelerini vuruyor, o terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu ülkeye, bu millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er yada geç gelecek. O hainler bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahası’nda bayramlaşma ve iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, milletvekilleri ve partililer katıldı. Burada konuşan Lütfi Elvan, Mersin’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Bütün İslam aleminin kandilini kutlayan Elvan, "Ramazan Bayramı’nı da şimdiden tebrik etmek istiyorum. Allah nice bayramlara mutluluk, huzur içerisinde bizleri kavuştursun inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu inşallah bu bayramımız daha da pekiştirir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz her bayramda kaza nedeniyle maalesef onlarca canı kaybediyoruz ve bu kazalarda özellikle dikkatsizlik ile hız nedeniyle meydana geldiğini biliyoruz. Bizler bölünmüş yollar yaptık, birçok kara noktaları ortadan kaldırdık ama özellikle bayram öncesi ve sonrası tüm kardeşlerimizin çok dikkatli gitmeleri, sakin, yavaş bir şekilde gitmeleri istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha az kazayla karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Güvenlik güçlerimiz pençelerini vuruyor"

Pençe Harekatı’yla ilgili de konuşan Elvan, "Irak’ın kuzeyinde milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainlere karşı güvenlik güçlerimiz ’Pençe Harekatı’yla pençelerini vuruyor, o terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Pençe Harekatı kapsamında şehit olan 2 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Harekata devam eden kardeşlerimize Rabbim güç ve kuvvet versin, ayaklarına taş değdirmesin. Bu ülkeye, bu millete kastedenler bilsinler ki terörün sonu er yada geç gelecek. O hainler bir bir hak ettikleri cezayı alacaklar. İnsanı yaşatmayan, insan onurunu yüce tutmayan, insan hayatı her şeyin üzerinde görmeyen hiçbir oluşumun, hiçbir örgütün hatta hiçbir devletin baki olma şansı yoktur. Bunun için bizim devlet felsefemizde ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesi vardır. İnsan düşmanlarına gereken dersi vermek Türkiye olarak bizim boynumuzun borcudur. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Mersin’de birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Elvan, "Elbette ekonomik sıkıntılardan dolayı bazı kamu yatırımlarında aksamalar oldu ancak yatırımlarımız devam ediyor. Bizler yatırımlarımızı takip ediyoruz. Bizler Mersin’e, milletimize aşığımız. Birileri sadece siyasi amaçlarla bir şeyler söyleyeyim, onları kötüleyeyim düşüncesiyle hareket edebilir ama biz hiçbir zaman bu anlayış içerisinde olmadık. Kim, nereli olursa olursa olsun, hangi kesimden olursa olsun, hangi partiden olursa olsun hep kucakladık, bundan sonrada kucaklamaya devam edeceğiz. Türkiye’de yaşayan bütün herkes bizim kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise bütün herkesin Kadir gecesini ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, "Bayramlarda en çok canımızı yakan trafik kazalarıdır. Ne olur biraz geç gidelim ama sağlam gidelim, trafik kurallarına uyalım. Akdeniz Belediyesi olarak bu Ramazan ayında günlük 6 bin 500 kardeşimizle iftarda buluştuk. Pazartesi itibariyle yaklaşık 200 bin kardeşimizle Akdeniz’de Ramazan iftarında buluşmuş oluyoruz. Bu Akdeniz’de bir ilk. Bayramı gördüğümüz gün 200 bin kardeşimizle bu sofralarda yemek yemiş olacağız. Onun dışında da 10 binin üzerinde kardeşimize paket dağıttık. Bunlar daha yeni. Biz daha çok hizmet yapacağız. Sizlerden aldığımız gücü tüm Akdeniz’e yayacağız" dedi.