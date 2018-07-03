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Eltisinin üzerine kaynar su döken gelin, kaynanasını da yaraladı

Tartıştığı eltisinin üzerine kaynar suyu döken Zevcan K. isimli gelin, kaynanasının da başına çaydanlıkla vurarak yaraladı. Polis kaçan gelini yakalamak için çalışma başlattı.

03 Temmuz 2018 Salı 14:13
Eltisinin üzerine kaynar su döken gelin, kaynanasını da yaraladı

Düzce'de, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken Zevcan K., kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak, yaraladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile kayınvalidesi, hastanede tedaviye alındı.

KAYNAR SUYU ELTİSİNİN ÜZERİNE DÖKTÜ

Olay, sabah saatlerinde, Düzce'nin Dedeler köyünde meydana geldi. Zevcan K. ile eşinin kardeşinin karısı Ayşe K. arasında, kahvaltı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Zevcan K., çaydanlığı alıp, içindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nin üzerine döktü.

KOMUŞLAR SESLERİ DUYARAK SAĞLIK EKİBİNDEN YARDIM İSTEDİ

Zevcan K. daha sonra araya giren kayınvalidesi Ayşe K.'nin başına elindeki çaydanlıkla vurdu. Sesleri duyan komşular, eve gelirken, yaralı gördüğü gelin- kayınvalide için sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile başından yaralanan kayınvaldiesi Ayşe K.'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Zevcan K.olay sonrası kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:13
  1. Düzce
  2. Kaynar

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