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Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak 5 milyar dolarlık hamle

Son dönemde adını sıkça duyuran teknoloji şirketi Tesla'nın sahibi Elon Musk, ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşına aldırış etmeden Çin'de 5 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:35
Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak 5 milyar dolarlık hamle

ABD ve Çin arası ticaret savaşı giderek büyürken, dünyanın en değerli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan sürpriz bir hamle geldi. Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, Tesla'nın Çin'de 5 milyar dolarlık yatırımlar bir üretim fabrikası kuracağını söyledi. ABD merkezli şirket, yatırımın bir kısmı için sermaye arayışına çıkacak.

2020 YILINA KADAR ÜRETİME BAŞLAYACAK

Kaynakların aktardığına göre Tesla, geçen ay yaptığı bir anlaşmayla Şanghay yakınlarına bir fabrika kurulması konusunda anlaşmaya vardı. 2020 yılına kadar da Model 3 üretimine başlanmış olacak.

TESLA'NIN GELİRLERİNİN YÜZDE 17'SİNİ ÇİN OLUŞTURUYOR

Elektrikli otomobillerin en büyük pazarı Çin'de yeni nesil enerjiyle çalışan, bataryalı, şarjlı hibrid ve yakıt pilli otomobillerin satışı 2017'de 777 bine ulaştı. Bu yılki tahmin ise 1 milyonu geçmesi. Hükümet, 2025'e kadar 7 milyon aracın satılmasını hedefliyor.

Geçen yıl satılan Tesla araçlarının miktarı ise 14 bin 779 adetti. Bu, ülkenin elektrikli otomobile piyasasının yüzde 3'üne denk geliyor ve Tesla'yı "En çok tercih edilen markalar" sıralamasında 10'ncu sıraya koyuyor. 2017'de Tesla'nın gelirlerinin yüzde 17'sini Çin oluşturdu.

ABD BaşkanıDonald TrumpÇin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başlatan Trump imzası, otomotiv sektörünü de vurdu. Zira, Çin de cevaben ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 40 ek gümrük tarifesi uygulamaya başladı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:35
  1. Tesla
  2. ABD
  3. Çin
  4. Bloomberg News
  5. Elektrikli otomobil

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