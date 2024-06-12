Elon Musk'tan geri adım: Bir anda OpenAI açtığı davayı geri çekti! Kararını duyurdu: Teknoloji devi şaşırdı

Musk’ın şubat ayında açtığı dava, OpenAI kurucu ortakları Sam Altman ve Greg Brockman’i şirketin kâr amacı gütmeyen kuruluş amacını ihlal ettiğini ve bunun yerine ise kâr odaklı hareket ettiğini öne sürmüştü.

Yapay zekâ araştırma şirketine açılan dava, Musk’ı kurucularından olduğu ve kısmen Microsoft’tan aldığı milyarlarca dolarlık fon sayesinde büyük bir ilerleme kaydederek şu anda üretken yapay zekâ söz konusu olduğunda ilk akıllara gelen OpenAI ile karşı karşıya getirmişti.

Musk, OpenAI’ın Para Kazanmaya Odaklandığını İddia Etti

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Musk, Altman ve kurucu ortak Greg Brockman’ın başlangıçta kendisine açık kaynaklı, kâr amacı gütmeyen bir şirket kurmak için yaklaştıklarını fakat 2015 yılında temelleri atılan girişimin artık para kazanmaya odaklandığını söyleyerek sözleşmenin ihlal edildiğini ileri sürdü.

Musk, davada OpenAI’ın şirkete 13 milyar dolar yatırım yapan ve yüzde 49 hisseye sahip olan Microsoft’un bir yan kuruluşu hâline geldiğini iddia etmişti. Microsoft, OpenAI’ın teknolojisini şirketin Windows ve Office gibi hizmetlerine entegre edilmiş üretken yapay zekâ araçlarıyla donatılan Copilot’u daha kullanışlı hâle getirmek için kullanılıyor.

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OpenAI’ın araştırma ve teknolojisini kamuya açmasını, en gelişmiş yapay zekâ modeli GPT-4 de dahil olmak üzere varlıklarını Microsoft’un ya da herhangi bir şirketin kazanç elde etmek için kullanmasını engellemesini isteyen bir mahkeme kararı talep etti.

Hâlihazırda birçok şirketi yöneten ve Ekim 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolara satın alarak dünya çapında kilit isim hâline gelen Musk, yapay zekâ konusunda düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Kendisi 2018 yılında OpenAI’ın yönetim kurulundan istifa etmiş ve Microsoft’un OpenAI ile olan ilişkisini sık sık eleştirmişti.

OpenAI, Musk’ın ortaya çıkacak herhangi bir bilgiyi şirketin teknolojisine erişmek için kullanacağını savunarak davanın düşürülmesini talep etti. Şirket ayrıca ihlal ettiği bir kuruluş anlaşması olmadığını da söylemişti. Musk, davanın düşürülme talebinden bir gün önce davayı geri çekti.