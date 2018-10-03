Elon Musk'ın tahtı sallanıyor!
Tesla'nın bazı yöneticileri, Musk'ın yerine başkanlık koltuğuna Tesla'nın Yönetim Kurulu üyesi Murdoch'un getirilmesini önerdiler.03 Ekim 2018 Çarşamba 08:34
New York Times'ın haberine görne Tesla'nın bazı yöneticileri, Elon Musk'ın yerine başkanlık koltuğuna Twenty-First Centruy Fox'un CEO'su ve Tesla'nın Yönetim Kurulu üyesi James Murdoch'un getirilmesini önerdiler.
Gazete, Murdoch'ın bu göreve kendisin talip olmadığını ve bu görev için başka bir yönetici ile görüşmediğini de ifade etti.
YORUM YAZ