Elon Musk'ın tahtı sallanıyor!

New York Times'ın haberine görne Tesla'nın bazı yöneticileri, Elon Musk'ın yerine başkanlık koltuğuna Twenty-First Centruy Fox'un CEO'su ve Tesla'nın Yönetim Kurulu üyesi James Murdoch'un getirilmesini önerdiler.

Gazete, Murdoch'ın bu göreve kendisin talip olmadığını ve bu görev için başka bir yönetici ile görüşmediğini de ifade etti.