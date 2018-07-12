Elon Musk'ın mini denizaltısı kullanışsız bulundu

Tayland'da yaklaşık tam 18 gündür bir mağarada mahsur halde yaşayan 12 kişilik çocuk futbol takımı ve antrenörleri, Pazar günü başlayan çıkarma operasyonlarının ardından dün tamamıyla kurtarıldı. 23 Haziran'dan bu yana yaklaşık iki buçuk hafta boyunca tüm dünyanın gündemi haline gelen küçük çocuklar, bildiğiniz gibi teknolojisi dünyasının en ünlü ismi Elon Musk'ın en çok konuştuğu konulardan birisiydi.

Çocukların kurtarılması için SpaceX mühendislerini seferber eden Elon Musk, bu iş için özel olarak tasarlanan mini denizaltını geçtiğimiz günlerde tamamlamış ve sonrasında bizzat Tayland'da giderek araçları yetkililere teslim etmişti. Twitter üzerinden denizaltının test videolarını da paylaşan Musk,"Mini-sub'ı teslim ettim. Denizaltını roket parçalarından ürettik ve tıpkı çocukların futbol takımının ismi gibi 'Wild Boar' ismini verdik. İleride kullanışlı olabilir diye burada bırakıyorum." sözlerini kullanmıştı.

Ancak Taylandlı kurtarma ekibi Elon Musk'ın denizaltını pek de kullanışlı bulmadı. BBC'ye konuşan kurtarma operasyonu komutanı Narongsak Osotthanakorn,"Musk'ın getirdiği denizaltı bizim görevimiz için kullanışlı değil. Teknolojik anlamda çok gelişmiş bir araç ancak maalesef bizim kurtarma planlarımıza uymuyor. Yine de kendisine düşüncelerinden ve yaptıklarından ötürü çok müteşekkirim." sözlerini kullanıyor.

SpaceX mühendisleri tarafından geliştirilen mini denizaltı yaklaşık 40 kilogram ağırlığa sahip. Görünüş anlamında küçük bir tabutu andıran denizaltı, Musk'ın ifadelerine göre su altında iki dalgıç tarafından kolaylıkla taşınabiliyor. Sadece birkaç gün gibi kısa bir süre içerinde geliştirilen araca şu an için Tayland'da görev düşmemiş olsa da Elon Musk bu tasarımın gelecekte hem kurtarma operasyonlarında hem de uzayda kullanılabileceğini söylüyor.