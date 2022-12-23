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Teknoloji Elon Musk duyurdu: İşte Twitter'ın yeni özelliği
Teknoloji

Elon Musk duyurdu: İşte Twitter'ın yeni özelliği

Elon Musk, atılan tweetlerin görüntülenme sayısının videolarda olduğu gibi herkese açık olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 09:26:00 -
Elon Musk duyurdu: İşte Twitter'ın yeni özelliği

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Musk yeni paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntülenme sayısının gösterileceğini duyurdu.

Musk yaptığı paylaşımda, "Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz! Bu video için normaldir." ifadelerini kullandı.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" açıklamasını yapmıştı.

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