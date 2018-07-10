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Elon Musk dediğini yaptı ve Tayland'daki mağaraya girdi

Önemli teknolojik buluşlara imza atan SpaceX'in kurucusu ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tayland'da çocukların mahsur kaldığı mağaraya özel ürettiği mini denizaltıyı göndermekle yetinmedi, kendisi de o mağaraya girdi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:54
Elon Musk dediğini yaptı ve Tayland'daki mağaraya girdi

Tayland’da iki hafta önce yükselen su seviyesi nedeniyle girdikleri mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında kullanılabileceğini söylediği ve önceki gün Twitter hesabından tanıttığı küçük denizaltıyı Tayland’a göndermekle yetinmeyen Elon Musk, kendisi de Tayland’a gitti ve çocukların mahsur kaldığı mağara sistemine girdi.

Musk bu yolculuğunu yine Twitter hesabından şöyle anlattı: “Mağara 3’ten yeni çıktım. Mini denizaltı ihtiyaç duyulması halinde hazır bekliyor. Roket parçalarından yapıldı. İsmini, mahsur kalan çocukların takımının adı olan Wild Boar’dan alıyor. Denizaltını, ileride lazım olur diye burada bırakıyorum. Tayland çok güzel bir ülke.

Elon Musk'ın mağarada kalan çocukların kurtarılması için ürettiği mini denizaltı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:54
  1. Elon Musk
  2. Tayland
  3. Mağarada mahsur kalan çocuklar

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