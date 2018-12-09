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ELN elindeki rehinelerden birini bıraktı

09 Aralık 2018 Pazar 05:10
ELN elindeki rehinelerden birini bıraktı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) kısa süre önce kaçırdığı 17 yaşındaki bir kızı serbest bıraktı.

Kolombiya hükümetinin, tüm rehineleri serbest bırakmadığı için barış müzakerelerini durdurduğu ELN, ülkenin Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinde birkaç gün önce alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı resmi denetçilik kurumu Defensoria del Pueblo ve Kolombiya Kızıl Haç temsilcilerine teslim etti.

Örgüt tarafından kaçırılma tarihi bilinmeyen Yisney Alvarez Quintero isimli genç kızın serbest bırakılması, Defensoria del Pueblo'nun sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Ülke basınında Quintero’nun serbest bırakılmasına ilişkin çıkan haberlerde ise genç kızın, serbest kalmasının ardından Kolombiya Aile Refahı Enstitüsünün gözetimine girdiği bilgisi paylaşıldı.  

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Marquez, müzakerelerin yeniden başlaması için ELN'nin tüm rehineleri bırakmasını istiyor. ELN'nin elinde halen 10 kadar rehine bulunuyor.  

Örgüt ve Kolombiya arasında birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un ardından hükümetin başına geçen Ivan Duque Marquez, ELN'nin elindeki rehinelerin tamamını bırakmaması nedeniyle müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 05:10
  1. Defensoria del Pueblo
  2. ELN'nin elindeki rehineler
  3. Kolombiya
  4. Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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