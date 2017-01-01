Elmas: Azim ve şevkle çalışıyoruz

Altan Elmas, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından sektördeki dayanışma ruhunun zirve yaptığını belirterek, "Hain darbe girişiminin karşısında güçlü bir şekilde durduk ve işimize dört elle sarıldık, gayretlerimizi iki katına çıkardık" dedi.

Türkiye ekonomisinin son 10 yılda büyük değişim yaşadığına dikkat çeken Elmas, "Bu süre içinde hayata geçirilen reformlar ve teşviklerle ekonomide ivme yeniden yukarı çıktı. 2018’in birinci çeyreğinde yüzde 7 büyüme sağlayarak dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştık. Bu bize ekonomimizin derinliğini ve sağlamlığını gösteriyor. Özellikle 2013 yılından bu yana ülkemizi içeriden ve dışarıdan yıpratmaya yönelik çabaların ardından 2016’da FETÖ’nün hain darbe girişimini yaşadık. Çok büyük bir badire atlattık. Ekonomik faaliyetlerimiz dış müdahaleleri umursamadan her şeye rağmen kararlılıkla yoluna devam etti" tespitinde bulundu.

GÜVENİMİZ HİÇ SARSILMADI

"Sur Yapı olarak Türkiye’ye güvenimiz en zor zamanlarda bile sarsılmadı" diyen Altan, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz sonrasında agresif bir şekilde büyümeye devam ettik. 15 Temmuz sonrasında İstanbul’da 8 konut projemizin lansmanını yaptık. Bursa’nın son yıllardaki en büyük yatırımını hayata geçirdik, Sur Yapı Marka AVM’nin açılışını yaparak 3 bin kişiye istihdam sağladık. 15 Temmuz’un hemen sonrasında Antalya’da 8 yıl sürecek ve 8 milyar TL’lik dev bir yatırımın altına girmekten hiç çekinmedik. Bu projeyle her yıl 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Antalya projemiz 2023 hedefleri doğrultusunda en büyük yatırım hamlemizdir. Antalya’ya yeni bir şehir inşa etmeye başladık ve 2023 yılında tüm fonksiyonlarıyla tamamlamış olacağız. 15 Temmuz sonrasında enerji grubumuzun bünyesinde Mersin’de iki enerji santralini aktif hale getirdik. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkenin cari açık sorununa çözüm katkımız 2023 vizyonuyla devam edecek. Sur Yapı olarak toplamda 23.400 bağımsız bölüm ile Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföyüne ulaştık. Hiçbir şey azmimizi ve çalışma şevkimizi kıramadı. Bu ülkeye olan inancımızı ve güvenimizi hiçbir kuvvet sarsamadı ve sarsamaz. Hem millet olarak hem de ekonomi olarak sapasağlam ayaktayız, güçlüyüz. 2023 hedefleri doğrultusunda ülkemizin 81 iline dokunma çabasıyla çalışıyoruz. Sur Yapı olarak Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden inşaat sektörünün de büyümesini devam ettireceğine inanıyoruz. Ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, istihdam yaratmaya odaklanırsak son yıllarda yakaladığımız istikrarı sürdürmek zor olmaz. Bunu başaracak inanca ve enerjiye sahip olduğumuzu düşünüyoruz."