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Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu’na katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu toprakların mayalandığı ve bu toprakların Türk ve İslam yurdu olmasını sağlayan çok önemli ocaklardır.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:30
Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu’na katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bu toprakların mayalandığı ve bu toprakların Türk ve İslam yurdu olmasını sağlayan çok önemli ocaklardır. Burada yanan yanmaya devam eden bir meşale var. O meşaleyi yakmaya devam ettiğimiz sürece bu topraklarda bizim olmaya devam edecektir” dedi.


Sinan-ı Ümmi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında Antalya’nın Elmalı ilçesinde düzenlenen sempozyuma, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Şakir Akça, il ve ilçe protokolü, akademisyenler ve pek çok vatandaş katıldı.


Sempozyumun ilk bölümünde, ‘Geleneğimizde Hz. Muhammed (s.a.v) Ev Halkı: Ehl-i Beyt’, ikinci bölümünde ise ‘Elmalı’nın Canlarından Hz. Muhammed (s.a.v)’ sunumları yapıldı.


9 asırdır bu topraklarda yaşandığını belirten Vali Karaloğlu, “Antalya’nın Fethinin 811. Yıl Kutlamaları’nda İlber hoca, konferansı sırasında Gönül Sultanları’nın, Toroslara gelip bölgeyi fethe hazırladığını anlatmıştı. Bir bölgeyi sadece kılıçla fethedemezsiniz. Ancak gönülleri fethederseniz kalıcı olursunuz. Dokuz asır sizin olmaya devam eder, yoksa Moğollar gibi yakarsınız yıkarsınız sonrada yok olursunuz. Gönüllere dokunmazsanız, gönülleri fethetmezseniz Gönül Sultanları’nız gönülleri açmazsa, fethettiğiniz yerleri yurt tutmayı başaramazsınız” dedi.


Vali Münir Karaloğlu, Gönül Sultanlarının, Anadolu’ya, Balkanlar’a, Hicaz’a, Kuzey Afrika’ya kadar ulaşmasının; Hacı Bektaşi Veli’nin, Hacı Bayram Veli’nin, Gül Baba’nın, Abdal Musa’nın, Kaygusuz Abdal’ın bu bölgelerde ki çalışmaları ve gönülleri fethetmesiyle olduğunu ifade etti.


Anadolu için Elmalı ve Akseki’nin çok önemli iki nokta olduğunu vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, “Bu toprakların mayalandığı ve bu toprakların Türk ve İslam yurdu olmasını sağlayan çok önemli ocaklardır. Burada yanan yanmaya devam eden bir meşale var. O meşaleyi yakmaya devam ettiğimiz sürece bu topraklarda bizim olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:30
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