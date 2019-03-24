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Elmalı sitesinde tapu sevinci

Yenidoğan Mahallesi, Elmalı Sitesi sakinlerinin daire tapuları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

24 Mart 2019 Pazar 14:24
Elmalı sitesinde tapu sevinci

Yenidoğan Mahallesi, Elmalı Sitesi sakinlerinin daire tapuları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törene katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bugün tapularını verdikleri binaların önünden ilkokula giderken geçtiğini söyledi. Menzil Sitesi olarak bilinen binaların yapımına 1985’de başlandığını hatırlatan Tütüncü, “ O zaman buralardan geçerken konuşuluyordu. Buralar kaçak yapılıyor, buraların tapusu yok diyorlardı. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirdim, avukatlık mesleğine başladım ve Belediye Başkanı oldum. Belediye başkanı olduktan sonra site sakinleri beni ziyaret ederek, tapularının olmadığını söylediler. Site sakinleri; “Hatta mülkiyet bizim değil vakıfların, mahkeme kararı var” dediler. Konuyu araştırdım. Vakıflar site sakinlerini mahkemeye vermiş ve binaların yıkılacak olduğunu öğrendim. ‘Allah izin verdiği sürece, biz olduğumuz sürece sizin bu probleminizi çözmek benim boynumun borcu olsun’ dedim. Hemen soluğu Ankara’da aldım ve konuyu vakıflardan sorumlu başbakan yardımcımıza ilettim. Yapılan görüşmeler neticesinde çok şükür arsa sorununu çözdük. 2012 yılında da yıkım kararları ortadan kalktı“ dedi.



Mülkiyet site sahiplerinde değildi


Arsanın hak edilişinin ardından, mülkiyet tapularının alınması gerektiğine değinen Tütüncü, “Mülkiyet site sahiplerinin üzerine tescilli değildi. Biz bunlarla uğraşırken karşımıza bir de ‘Deprem Yönetmeliği’ çıktı. Çünkü bu binalar 1985 yılında yapılmaya başlanmıştı. Bizim Mevzuat engellerine rağmen bir yolunu bulup tapuları çekip çıkarmamız lazımdı. Hemen bir güçlendirme ruhsatı alınsın, kat ittifakı kurulsun ve kat tapularımıza sahip olalım istedik” diye konuştu. Belediyeciliğin siyaseti olmadığını da belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediye başkanları bir partiden seçilirler ancak partili değillerdir. Belediye Başkanı herkesin belediye başkanıdır ve herkese hizmet etmek zorundadır” dedi.



Zihinleri bulandırıyorlar


“Ben burada bir problem var, onu çözmeye çalışıyorum. Birileri çıkıyor,zihinleri bulandırıyor. ‘Bu tapular 5 yıl sonra iptal edilecek’ diyorlar. Türk Hukuk sistemine göre tapu senedi Türkiye’de en sağlam evraktır. Hukukta en güçlü delil tapudur. Tapunun üstünde başka bir delil yoktur. Bu gibi söylentiler bizleri üzüyor. Bizim derdimiz; sizlerin evlerinizde huzurlu bir şekilde uyuyabilmenizi sağlamak, bunun ötesinde bir güzellik var mı? Biz 7,5 ay içerisinde buranın plan tadilatlarını,ifrazlarını, bütün bunları yaparak bugün size tapularınızı teslim ediyoruz” diye konuştu.



Tütüncü, tapuları dağıttı


Konuşması sırasında hazırlanan bir tapu örneğinin kendisine getirilmesini isteyen Başkan Tütüncü, “Ben buraya gelirken duydum ki; bu tapular sahte tapu diyenler olmuş.” diyerek tapuların üzerinde vatandaşları bilgilendirdi.“Çalıştık, çabaladık ve bu tapuları aldık. Çünkü biz sizi Vallahi de çok seviyoruz, billahi de çok seviyoruz” diyerek sözlerini bitiren Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından, Elmalı Sitesi sakinlerinin tapularını dağıttı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:24
  1. doğa

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