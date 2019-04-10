0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda üç yeni programa öğrenci alınacak

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üç yeni programa öğrenci alınacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:17
Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda üç yeni programa öğrenci alınacak

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu’nda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üç yeni programa öğrenci alınacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Elmalı MYO Müdürü Doç. Dr. Halil Demir Seracılık, Elektrik, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile birlikte toplam dokuz programa ulaştıklarını belirterek, “Yüksekokulumuzda önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Bahçe Tarımı, Elektronik Teknolojisi ve Tarım Makinaları programlarına öğrenci almaya başlayacağız. YÖK öğrenci talebimizi uygun gördü ve öğrenci alımına izin verdi. Her üç programımızda da alanında uzman öğretim görevlilerimiz hazır. İlçemiz tarım potansiyeli yüksek bir ilçe. Hem teorik hem de uygulama açısından tekniker adaylarımız iş yaşamına en iyi şekilde hazırlanacaklardır.” dedi.


MYO Müdürü Demir açıklamasında öğrenci alımında desteklerinden dolayı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve yönetimine teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TANAP’tan 600 bin ağaç
    1. TANAP’tan 600 bin ağaç
    2. Benzin ve motorine zam
    3. Erdoğan'dan şampiyon sporculara tebrik..
    4. TL, martta değer kaybetti
    5. GRAFİKLİ - İran'da güvenlik, siyaset..
    6. Tarihi takılar modern tasarımlarla..
    7. Erdoğan-Bahçeli zirvesi başladı!
    8. Aidat borçlarındaki faiz kazığına kim..
    9. "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm..
    10. Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
    11. Ortopedik hastalıklarda bütüncül..
    12. Hamilelikte diş bakımı daha önemli
    13. Akyazı Belediyesi’nde başkan..
    14. "İki devletli çözüm için herkesten çok..
    15. Şanlıurfa’da Türk Polis Teşkilatının..
    16. Sincan lalelerle rengarenk
    17. Polis haftasında şehit polisler anıldı
    18. Müdür Zeybek, “Polis teşkilatı kanıyla..
    19. Ayhan Avcı Milli Takımı antre edecek
    20. Anadolu’nun Akademisi’nde siyaset..
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    İşin rengi değişti! Akşener'den 'darbe' tehdidi
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...
    Putin sözünü tam aktarmayan tercümanın sözünü kesti ve...

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu
    2019 yılı fitre miktarı belli oldu