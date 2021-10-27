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Kadın - Aile Elmalı Köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifi
Kadın - Aile

Elmalı Köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifi

Türk mutfağının en popüler yiyeceklerinden biri olan köfte ve harika lezzet ile hazırlayabileceğiniz Elmalı Köfte tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 23:17:00 - 2021-10-27 23:24:28
Elmalı Köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü tarifi

Türk mutfağının en popüler yiyeceklerinden biri olan köfte ve harika lezzet ile hazırlayabileceğiniz Elmalı Köfte tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı sefer kitel bulguru
  • 4 ekşi elma
  • 5 su bardağı su
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1 yumurta
  • 1 soğan
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • Tuz
  • Toz kişniş

Yapılışı

Çukur bir kaba sefer kiteli alın. Üzerine sıcak su gezdirip hafifçe yumuşamasını sağlayın. Tuz ve kişniş ilave ederek yoğurun. Bu harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayın. Ortalarına hafifçe bastırın. Süzme yoğurdu, yumurta su ve sütle birlikte bir kapta çırpın. Soğanı kıyıp ayçiçek yağında kavurun. Yoğurtlu karışımı yavaşça ekleyin. Karışım kaynadığında küp kesilmiş elmaları ve köfteleri ekleyip pişirin. Sıcak servis yapılır. Afiyet olsun.

 

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