Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk hayatı
Antalya’nın Elmalı İYİ Parti Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu skandal sonrası Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kim olduğu merak edilmeye başlandı. 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk hayatı biyografisi.
Halil Öztürk, 1973 yılında Elmalı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atıldı. Öztürk, 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Öztürk, tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.
31 Mart 2019 Elmalı yerel seçim sonuçları
İYİ Parti Belediye Başkan adayı Halil Öztürk yüzde 52.89
AK Parti belediye başkan adayı Ümit Öztekin yüzde 44.82