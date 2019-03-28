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Elmadağ Kentsel Dönüşüm Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "596 konutu 2020 yılında teslim edeceğiz. 896 hak sahibi var. Hepsi geçerse 600 konut yapmış olacağız. Yetmezse öbürleriyle alakalı ilave konut yaparız, ekleriz"

28 Mart 2019 Perşembe 22:46
Elmadağ Kentsel Dönüşüm Toplantısı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elmadağ'da yapımı devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "596 konutu 2020 yılında teslim edeceğiz. 896 hak sahibi var. Hepsi geçerse 600 konut yapmış olacağız. Yetmezse öbürleriyle alakalı ilave konut yaparız, ekleriz." dedi.

Kurum, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Elmadağ Kentsel Dönüşüm Toplantısı"na katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, belediyenin kentsel dönüşüm projesine başladığını belirterek, Yenice, Yenidoğan ve Yenipınar mahallelerinde 900'a yakın hak sahibi bulunduğunu ve rezerv konut projesi kapsamında 596 konutun yapılacağını söyledi.

Elmadağlı vatandaşların mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Kurum, projeyi bundan sonra Bakanlığın yöneteceğini, vatandaşların bir an önce sağlam ve güvenli konutlara kavuşacağını belirtti.

Bakan Kurum, rezerv alandaki konutların yapımının da Bakanlığa ait olduğunu ifade ederek, "Yenice, Yenidoğan, Yenipınar mahallelerinde o rezerv alana 150 kişi 'gideceğim' demiş. Şayet fazla giderse yaparız ama gitmeyecekse 'ben yerimde durmak istiyorum' diyecekse orada da arsalarına ilişkin her türlü taleplerinin yanında olacağız. Siz ne istiyorsanız, sizin talepleriniz doğrultusunda bu süreci yönetmek istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlığın, bu kapsamda artan borçlara ilişkin her türlü desteği vereceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"596 konutu 2020 yılında teslim edeceğiz. 896 hak sahibi var. Hepsi geçerse 600 konut yapmış olacağız. Yetmezse öbürleriyle alakalı ilave konut yaparız, ekleriz. Oraya mevcut yerinde, başka talepler olursa da onu da beraber karşılarız, sizlerle beraber bu süreci yürütürüz. Sizlerin istemediği, sizlerin rızası olmayan hiçbir işi ne ben ne Elmadağ Belediyesi ne de burada başka biri yapamaz, yaptırmayız. Buna müsaade etmeyiz. Sizin mağdur olmanızı bundan sonraki süreçte tamamen durdururuz. En kısa sürede de size konutlarınızı vermek istiyoruz."

Toplantıya, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile Cumhur İttifakı'nın Elmadağ belediye başkanı adayı Gökhan Küçükçelebi katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:46
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Elmadağ Kentsel Dönüşüm Toplantısı

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